Luis Antonio Rivera, mejor conocido como “Yoyo Boing”, falleció esta tarde en el Hospital del Maestro, en San Juan, según lo confirmó a este medio su hija Inés Rivera. A sus 93 años, forjó una carrera artística en múltiples facetas con una trayectoria ininterrumpida.

Este comediante y locutor radial, en el 2020 sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, lo que provocó una ligera pausa en los medios de comunicación. Aunque físicamente le afectó, continuó recibiendo terapias. YoYo Boing era padre de 7 hijos, y tenía 14 nietos, 17 bisnietos y 4 tataranietos.

En julio pasado, en entrevista con El Nuevo Día, el también actor y presentador, quien llegó a tener un estudio fotográfico y a hacerles portadas a las revistas de farándula Vea y TV Guía, manifestó: “Por el derrame, tengo esta parte izquierda inmóvil, hablo con dificultad y caminar no puedo. Perdí el balance en las piernas. Al día de hoy no me siento frustrado, porque estoy vivo. Si te das cuenta, tengo mi uso de razón y puedo recordar tantas cosas. Pero me gustaría poder guiar, eso sí me encantaría. Me gustaba guiar, montarme en mi carrito, irme por ahí. Yo soy fotógrafo aficionado, tengo mi camarita por aquí”.

Habiendo hecho bastante, entre broma y en serio, respondió en ese momento que lo único que le faltaba era morirse. “Yo espero encontrarme allá arriba con muchos amigos. El día que toque me voy feliz, contento. Sé que voy a estar bien recibido”, puntualizó el polifacético artista puertorriqueño.

Rivera, nacido el 9 de abril de 1930, en Humacao, pero que se crió en Santurce desde los tres años, seleccionó el apodo de “Yoyo Boing” tras una búsqueda de nombres para un personaje de radio. Su talento le llevó a presentar espectáculos en fiestas patronales alrededor de Puerto Rico junto a Paquito Cordero, Tito Lara y otros, auspiciado por los productos Del Monte.

Por más de seis décadas ha llevado múltiples sombreros en radio, televisión, cine y teatro, incluyendo desde ser gerente general de diversas emisoras radiales hasta incursionar como escritor con el libro de chistes “A reír con Yoyo”.

Aún con su condición de salud, el 2023 lo trajo de vuelta a las tablas con la comedia teatral “La verdadera historia de Cuca Gómez”, protagonizada por Otilio Warrington (“Bizcocho”). Lo trajo de vuelta a lo que fue su primera pasión, el teatro. Esa nueva oportunidad de estar ante el público, según expresó a El Nuevo Día, la consideró como un regalo de Dios.

Aunque el conductor por 19 años del programa “Puertorriqueñísimo” (WIPR TV) gozó de buena salud durante casi toda su vida, en febrero de 2017 tuvo que ser operado de una afección cardiaca. Salvo por la condición de diabetes tipo 2 que mantenía controlada, Rivera no presentó condiciones médicas mayores.

Su interés desde muy joven en los medios de comunicación lo motivó a trabajar en la radio desde que era estudiante en la Escuela Superior Central, en San Juan, de la cual salieron muchos artistas puertorriqueños. Aun sin haber terminado la escuela, ya pertenecía al Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico.

Su primera participación en el teatro fue en “El sol y los McDonalds”, de René Marqués, bajo la dirección de Ángel F. Rivera. Su trabajo en las tablas sirvió para que otros se fijaran en su voz de barítono y gran dicción, lo que le abrió las puertass de la radio. Fue en ese medio que nació su seudónimo de Yoyo Boing.

“Tommy Muñiz quería hacer un programa de radio en la WIAC, que se llamaba las aventuras de Andy Tenorio, basado en ese cómic que lleva años de años: ‘Archie Andrews’ (…). Yo hacía ‘Jughead’ (que en los paquines en español se conocía como Torombolo), pero Tommy me dice: ‘fíjate ese nombre de Jughead como que no va a pegar en español, ponle Yoyo, en vez de Jughead; y ponle Boing porque tú siempre estás haciendo sonidos (en alusión a los sonidos improvisados que hacía para llenar los espacios de silencio entre diálogos). Ahí fue que comenzó el personaje de Yoyo Boing para un programa de radio y hasta el sol de hoy me siguen diciendo Yoyo Boing, me hacen cheques a nombre de Yoyo Boing y la gente me dice: ‘de cuáles Boing es usted’“, relató al director teatral Dean Zayas, en 2016, en su programa “Estudio actoral”.

Integró el grupo de pioneros de la televisión puertorriqueña precisamente junto a don Tommy Muñiz y grandes de la comedia como José Miguel Agrelot, Jacobo Morales, Shorty Castro, Emma Vincenti y Velda González, entre otros.

También incursionó en telenovelas, como “María Lola” y “Cáliz de Plata” y películas como “La criada malcriada” y “Santa Clos es boricua”. En la televisión cimentó su personalidad como Yoyo Boing en la década de 1970 con la comedia “Mi hippie me encanta”, de Telemundo. En la de 1980 tuvo otro gran éxito con las comedias de situación “Generaciones” (con Chayanne), “Los suegros” y posteriormente “Los suegros y los nietos”, emitidas por Wapa.

En la década de 1990 se destacó como uno de los anfitriones de “Desde mi pueblo”, que recorrió la isla entera y destacaba elementos distintivos de cada municipio, y durante 19 años hizo lo propio en “Puertorriqueñísimo”, una producción con enfoque similar.

De otro lado, en radio, hizo programas como “Tus compañeros del tapón” “Con Yoyo en el tapón” y “Hoy en 940″ (WIPR). Además, fuera de cámara se desempeñó como gerente general de las emisoras WKBM (AM 81) y WORO (Radio Oro en la banda FM).

Entre las muchas facetas que exploró en el mundo del entretenimiento, figura el doblaje de películas, series y dibujos animados, cuando en Puerto Rico había una industria dedicada a esos efectos, entre 1950 y 1960; e incursionó como escritor con su libro “A reír con Yoyo”.

Filmografía

1974 - “Mi aventura en Puerto Rico”

1975 - “Eva, ¿qué hace ese hombre en tu cama?”

1965 - “La criada malcriada”

2004 – “Santa Clos es boricua”

Reconocimientos

El 28 de octubre de 2011 el Senado de Puerto Rico radicó una moción de felicitación y reconocimiento por considerarlo una gloria de la comedia del País y en ocasión del Día del Abuelo en la Escuela Especializada en Desarrollo de Talentos José Campeche, en Bayamón. En junio de 2010 se designó uno de los estudios de televisión de WIPR con el nombre del comediante.