Tan pronto entras, unas escaleras te reciben y conducen al segundo piso de su residencia en San Juan, mientras que, en el lateral derecho, una silla elevadora para escaleras reposa para facilitar su traslado y movimiento. Unos cuantos pasos más te conducen a una amplia habitación de esparcimiento, donde Luis Antonio Rivera, mejor conocido como “Yoyo Boing”, pasa la mayor parte de su tiempo.

Es allí donde tiene acceso a todo lo que le entretiene, una amplia pantalla para ver televisión y películas, su tableta y cámara digital, así como el equipo para escuchar “música vieja”, sin dejar de lado sus libros, como amante de la lectura que es.

Cómodo en un amplio sofá, con su elegante apariencia, sin dejarse arropar por las canas, con sus distintivos ojos saltarines, estaba alegre y amablemente dispuesto para conversar con El Nuevo Día.

En su asombrosa lucidez, es vasto su agradecimiento de poder aún estar activo a sus 93 años y de haber forjado una carrera artística en múltiples facetas con una trayectoria ininterrumpida.

Un accidente cerebrovascular isquémico que sufrió en el 2020 marcó una ligera pausa en este comediante y locutor radial, al haber sido internado en el hospital. Aunque físicamente le afectó y ha permanecido recibiendo terapias, esto no lo amilanó.

“Por el derrame, tengo esta parte izquierda inmóvil, hablo con dificultad y caminar no puedo. Perdí el balance en las piernas y el balance en el banco, está en cero casi”, sonríe. “Al día de hoy no me siento frustrado, porque estoy vivo. Si te das cuenta, tengo mi uso de razón y puedo recordar tantas cosas. Pero me gustaría poder guiar, eso sí me encantaría. Me gustaba guiar, montarme en mi carrito, irme por ahí. Yo soy fotógrafo aficionado, tengo mi camarita por aquí”, expresó el también actor y presentador, quien llegó a tener un estudio fotográfico y a hacerles portadas a las revistas de farándula Vea y TV Guía.

Ahora, al moverse en silla de ruedas, son sus hijos, nietos y amigos quienes lo transportan, así aprovecha para seguir disfrutando del arte de fotografiar. Los medios de comunicación le han hecho valerse de amigos que se han convertido en familia. Menciona que enemigos nunca he tenido en el ambiente artístico y, si hay algo que lo ha distinguido, asegura, es el respeto hacia las demás personas.

“Ustedes no son compañeros, son familia”, recalcó. “Mira, hace poco un grupo nos reunimos en casa de Gilberto Santa Rosa, para hablar y hacer chistes. Nada de música, hablar, y hemos disfrutado. Wisón, Bizcocho, estaba yo, un grupito seleccionado y disfrutamos sanamente, recordando todas estas anécdotas de cada uno de nosotros, y vamos a repetirlo. Son compañeros de trabajo, pero son más familia que otra cosa”.

Incluso, tuvo relación de compadrazgo con aquellos colegas con los que inició el mundo artístico. “Éramos todos compadres. Yo soy compadre de Paquito Cordero, Braulio Castillo, Tommy Muñiz, y ellos de nosotros. ¿Quién no es familia mía? Todo el mundo”, dijo mientras iba mencionando los nombres de sus ahijados.

Considerado como uno de los pioneros en participar en programas cómicos junto a Producciones Tommy Muñiz con el surgimiento de la televisión en 1954, respondió haber heredado ese sentido del humor que le distingue por parte de su abuela paterna, que residía en Juncos. Es de los que cree fielmente que para hacer reír no hace falta el uso de las palabras soeces, y pone como ejemplo a personajes como Cantinflas y Chespirito.

“Todavía se puede hacer reír con humor sano, y con esto repito la palabra ‘respeto’, que eso es importante. A mí me da pena con Luis Raúl, que era muy bueno, pero lo de él era otra cosa. Era mal hablado todo el tiempo, pero ese era el personaje porque en la vida real no era así”, señaló Yoyo Boing, quien siempre es recordado por su espontaneidad y fluidez ante las cámaras y la vena cómica que emana de su ser.

En cuanto al futuro de la televisión puertorriqueña y los programas con segmentos de comedia, desde su perspectiva, dijo sentir pena, pues considera que estos pudieran realizar una mejor labor.

“Se puede hacer algo mejor todavía. Ellos mismos, que lo están haciendo bien muchos de ellos, lo pueden hacer mejor. Como te digo, la palabra respeto es importante porque así los auspiciadores nos respetaban a nosotros y nosotros respetábamos a los auspiciadores. Eso es todo. Si tú te mudas a una casa y no respetas a tu vecino o tu vecino no te respeta a ti, ¿qué va a pasar? Señores, la vida es corta, me di cuenta a los 93 años, que es corta la vida”, destacó.

Por más de seis décadas ha llevado múltiples sombreros en radio, televisión, cine y teatro, incluyendo desde ser gerente general de diversas emisoras radiales hasta incursionar como escritor con el libro de chistes “A reír con Yoyo”.

“Artísticamente, yo he hecho de todo con satisfacción y orgulloso de que a la familia la eché pa’ lante en este ambiente tan difícil. Porque este ambiente no es fácil, tienes trabajo hoy y mañana no tienes”, manifestó el padre de 7 hijos, 14 nietos, 17 bisnietos y 4 tataranietos.

A su alrededor, también conserva fotos de quien fue su esposa por 60 años, Flor de María, con quien disfrutó viajar el mundo. “La lloro, la recuerdo y la falta que me hace ahora”, confesó sobre el amor de su vida, quien además está presente en los álbumes fotográficos, donde han quedado plasmada las imágenes de su vida personal y profesional.

Habiendo hecho bastante, entre broma y en serio, responde que lo único que le falta es morirse. “Yo espero encontrarme allá arriba con muchos amigos. El día que toque me voy feliz, contento. Sé que voy a estar bien recibido”, puntualizó el polifacético artista puertorriqueño.

Este humacaeño, vacila en decir que proviene de “La Inmensa Metrópoli de Humacao”, el lugar donde tiene tirado a Hulk, El Zorro, Superman, así como tantos otros personajes a los que tuvo la oportunidad de caracterizar mediante los doblajes al español.

“Están retirados, todos están allá esperándome”, dijo en referencia a estos personajes y al pueblo que le vio nacer, adónde va esporádicamente y le encanta visitar. Entre cada respuesta, Yoyo Boing lanza una anécdota, siempre cargada de humor.

“Cuando Bizcocho estaba en el hospital, intubado, bien malito, yo fui con Chucho Avellanet y Juan Manuel Lebrón a verlo al Auxilio Mutuo. Nos botaron. Tú te imaginas en el cuarto nosotros cuatro, con la risería y el revolú. Luego yo he estado dos veces allí en el hospital, Bizcocho me fue a ver y me dijo ‘te cogí el parking’. Tú me viniste a ver a mí, y yo te vine a ver a ti’. Hay amistad desde hace tiempo”, relató entre tantas otras anécdotas.

De vuelta a las tablas

El recién estreno de la comedia teatral “La verdadera historia de Cuca Gómez”, protagonizada por Otilio Warrington (“Bizcocho”), lo trajo de vuelta a lo que fue su primera pasión, el teatro. Esta nueva oportunidad de estar ante el público la considera un regalo de Dios.

“Me llamó Bizcocho y me dijo, ‘Mira, hay un plan que me llamaron de una obra de teatro. ¿Te interesaría trabajar?’. ‘Contigo, seguro, Bizcocho’”, contó sobre el momento en que aceptó colaborar en este proyecto teatral, sin siquiera haber leído el libreto.

“Cuando me mandaron el libreto le dije, ‘Perfecto, ¿cuándo empezamos?’ Comenzamos los ensayos. Gilberto Valenzuela es un buen director y buena persona, al igual que todo el reparto completo. Yo no había trabajado con Tita Guerrero, ahí la conocí, ¡y qué talento tiene esa muchacha! ¡Qué buena es!”, destacó acerca de la pieza que se continuará presentando el próximo 7 de julio, a las 8:00 p. m.; el 8 de julio, a las 4:00 p. m. y 8:00 p. m.; y el 9 de julio, a las 4:00 p. m. y 8:00 p. m., en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré; el 12 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Humacao, y en el Teatro Yagüez de Mayagüez el 25 y 26 de agosto, a las 8:00 p. m.; y el 27 de agosto, a las 4:00 p. m.

Yoyo Boing en la comedia teatral “La verdadera historia de Cuca Gómez”, que continuará presentándose este mes de julio y en agosto en Santurce, Humacao y Mayagüez. (Alejandro Granadillo)

Al recibir aplausos en escena, “yo simplemente pensé que mi trabajo ha sido bien realizado. Este es un aplauso de agradecimiento, tanto de ellos a mí como yo a ellos, porque la verdad es que se ha trabajado muchos años. Yo tengo 93 años y son muchas, muchas actuaciones que he hecho en mi vida”, resaltó.

Su más reciente aparición en el teatro le ha provocado nostalgia, en una pieza donde el público ha demostrado que tiene vivo en su recuerdo a los personajes de la televisión boricua de la década de 1980.

“Empecé en teatro. Yo hice la primera obra en el primer Festival de Teatro de Puerto Rico, hace muchos años. Yo fui el protagonista y desde ahí para abajo, he hecho muchas obras. Me encanta el teatro, y ahora estoy terminando con el teatro, fíjate. Estoy en lo que me gusta porque tienes al público ahí, es diferente el acercamiento con el gesto, con el movimiento, por impostación de la voz, muy distinto a la televisión. Es la última oportunidad mía, pero me la estoy disfrutando”, afirmó mientras explicó que esa misma cercanía con el público es la que lo hace preferir también el haber laborado como locutor radial.

Otra vez frente a las cámaras

El comediante apodado “Yoyo Boing” –nombre otorgado por el productor Tommy Muñiz para un personaje de la radio. Desde entonces, así le han llamado y muy poca gente sabe quién es Luis Antonio, tanto así que le han hecho cheques a nombre de “Yoyo Boing”, así como recetas médicas.

Mientras recuerda con cariño la que fue su casa por 63 años, WIPR / Canal 6, en el que estuvo desde el corte de cinta. Volver a estar también frente a las cámaras actualmente como moderador le mantiene entusiasmado, por un proyecto educativo y turístico para el oeste de la isla, ideado por la senadora del Distrito de Mayagüez, Ada García Montes.

“Estoy bien agradecido con Ada, con quien estoy haciendo el proyecto “Vámonos Pal’ West”, donde vamos a resaltar los pueblos de la zona oeste y del que pronto tendrán más información”, indicó con su admirable ánimo, a la vez que sumó su agradecimiento a la empresa MCS, para la que aún colabora y ha sido una de sus figuras por los pasados 14 años.