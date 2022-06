Poco le falta a la puertorriqueña Zulema Arroyo Farley, quien es conocida como “la médium latina”, para llegar al medio siglo de vida y en esta etapa agradece estar viviendo su propósito de vida y finalmente ser quien ocultó ser.

Y es que luego de revelar que posee el don de la mediumnidad en el 2018, goza de poder tocar la vida de las personas que tienen esa necesidad de mantener vivos esos vínculos con personas que fueron muy queridas en el plano terrenal.

“Guardar un secreto tan grande, inclusive de mi familia, de mis amistades, con quien crecí aquí en Puerto Rico, aún en mi carrera profesional como ejecutiva de publicidad y mercadeo, nadie supo absolutamente nada. Me siento orgullosa de que casi a mis 50 estoy haciendo lo que amo, lo que siempre debí de hacer y lo que siempre debí de ser. Me fascina llevar el mensaje de la mediumnidad, me fascina educar sobre el mundo de los espíritus. Me encanta poder brindar validación, entendimiento, clausura, paz mental y física a personas, ayudarlos con su salud. Entonces, ¿cómo no me voy a sentir bien? Estoy dando bien y estoy haciendo el bien para la mayor cantidad de personas”, expresó la médium psíquica mayagüezana, quien hace varios días llegó a Puerto Rico para realizar consultas privadas como médium.

PUBLICIDAD

A la vez que aclara que todas las personas somos psíquicos por naturaleza, al tener la capacidad de percibir, sentir, intuir, presentir y hasta hacer predicciones, Zulema explica que “todos los médiums somos síquicos, pero no todos los psíquicos son médiums”. Precisamente, su función es más allá de un psíquico, pues posee la capacidad de conectar con alguien que falleció.

“A nadie le gusta morir y a nadie le gusta que muera alguien que uno quiere, porque es que nunca nos han educado para ver la muerte de manera positiva. Cuando morimos lo que muere es el cuerpo, la materia. Nuestro espíritu se transforma en uno espiritual. Vivimos eternamente en el otro lado y ese vínculo de amor que tenemos con esa persona aquí en el plano físico, no se corta porque la persona pase al lado espiritual. No importa cuánto tiempo hace que la persona haya fallecido”, enfatizó la autora del libro “Muchísimo más”, quien heredó el ser médium por parte de su abuela paterna.

“Todos los médium nacemos siendo médiums, lo heredamos. Viene de un linaje, de una familia de médiums”, agregó a la vez que resaltó que procura practicar este don de una manera segura para protegerse a sí misma, puesto que eleva su vibración para poder conectar con el lado espiritual.

Su visita a Puerto Rico tiene varios propósitos, entre ellos anunciar que a partir del 2023 ya no estará haciendo lecturas como médium, como ha sido por los pasados dos años, pero aclara que esto no significa que alejará de la gente. Por el contrario, explica que dejará de hacerlo para dedicarse a realizar encuentros masivos en el que todas las personas se puedan ver beneficiadas. Este nuevo proyecto comenzará en septiembre de este año, teniendo a México como punto de partida y con miras de presentarse en Puerto Rico en el 2023.

PUBLICIDAD

Crea conciencia acerca de la llamada enfermedad de los implantes mamarios

Ahora también, Arroyo Farley utiliza su voz para concienciar acerca de la denominada enfermedad por implantes mamarios o “breast implant illness” (BII, por sus siglas en inglés), que, aunque no tiene un diagnóstico oficial por aún tener poca evidencia científica que la respalde, sí se encuentra bajo la lupa de los expertos.

Así como ha ocurrido con algunas figuras públicas, como la actriz y presentadora mexicana Alejandra Espinoza, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2012, Vanessa De Roide; la actriz y presentadora de televisión puertorriqueña Giselle Blondet, y la exreina de belleza Brenda Robles, la médium psíquica tomó la decisión de removerse los implantes en julio del año pasado para mejorar algunas condiciones de salud.

Al mes, según afirma, su vida cambió y ahora le añade a su misión el crear conciencia sobre los riesgos a la salud que pudieran aflorar al tener implantes de seno. A través de sus redes sociales, Arroyo Farley detalla acerca de las decenas de síntomas que se asocian a la BII.

“Las historias de mujeres que se han explantado son increíbles y mi vida ha cambiado. Yo decía que yo era una mujer muy joven y atractiva, atrapada en el cuerpo de una mujer de 90 años, enfermiza. Hoy día me siento de 25 y voy a cumplir 50. El explantar me ha bajado la inflamación, he sanado; se tarda dos años en detoxificar completamente el cuerpo de todas estas toxinas. Es un proceso y gracias a Dios llevo un año en este proceso. Lo que estoy viendo me hace muy feliz”, dijo la mujer, quien comenzó a notar cambios favorables en su cuerpo a los tres días de haberse operado.

PUBLICIDAD

Arroyo Farley menciona que el hecho de que figuras públicas se hayan expresado en cuanto al tema y a la cobertura de la prensa, se han logrado cambio y progreso dentro de las autoridades que regulan la salud. “Al final del día lo que queremos es que haya un cambio drástico en la industria”, sentenció la también llamada “médium latina”, cuyo primer set de implantes de agua salina fue a los 30 años, un segundo set de implantes de agua salina a los 35 y un tercer set de implantes de silicona a los 40.

“Ha sido un proceso donde a veces hay unas altas y bajas. Tomaba casi 30 medicamentos y hoy en día solo tomo dos que son para la tiroides, además de que por padecer de artritis reumatoidea crónica me hacen una infusión cada 28 días. Mi meta más grande es que para el año próximo poner en remisión la artritis reumatoidea y no tener que recibir ese tratamiento. Ha sido un cambio drástico también en mi comportamiento, en sentirme que no tengo esa niebla mental que tenía, puedo ir al gimnasio y hasta sudar, algo que antes no sucedía“, dijo la también sobreviviente de cáncer.