View this post on Instagram

Recordando el 23 julio 2006, en Los Angeles California, estuve diseñando dos vestidos importante para Mi! Uno para Natalie Gleobova, Miss Universe 2005, en su camino Final, y la representante de Puerto Rico ese año Zuleyka Rivera Miss Puerto Rico Universe 2006, trabaje Fuerte con los dos vestidos, cambios a última hora en el vestido de Puerto Rico 🇵🇷 en dos dias! Siempre positivo y pidiéndole a Dios ayuda! mi asistente y yo transformamos el vestido de cadenas sin saber que sería un gran vestido y recordado en el Universo. Para Dios la Gloria! #carlosalbertodiseñador #diseñadorcarlosalberto #modacapr #carlosalbertodisenador #carlosalbertodiseñadorpr #carlos_albertodisenador #covid_19 #covid19 #coronavirus #maskara #mask #masks #quedateencasa #quedatencasa #quedatencasa #quedatenecasa #maskara #mascarillas #mascarillascaseras #mascarillasdetela #mascarillas #carlosalbertodiseñador