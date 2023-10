Bad Bunny tiene un nuevo personaje en la edición especial del videojuego de WWE 2K23, inspirado en el evento Backlash que se llevó a cabo en mayo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

La empresa de lucha libre estadounidense anunció el viernes en sus redes sociales que este es un personaje completamente nuevo y que cuenta una variedad de “features” disponibles, como el “EVO MyFACTION card”, que permite a los jugadores evolucionar al luchador con sus facciones.

El juego está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S y Microsoft Windows.

El jugador del videojuego luce exactamente como lo hizo el intérprete de “Mónaco” durante el evento Backlash de la World Wrestling Entertainment (WWE)- con cabello rizado y un conjunto en color crema-. La estrella internacional Bad Bunny se enfrentó en una pelea callejera contra Damian Priest en ese entonces. Benito Martínez Ocasio, nombre del artista, le ganó al también boricua Priest que en varias ocasiones le perdonó la victoria.

PUBLICIDAD

En la conferencia de prensa para ese evento, el Conejo Malo reiteró su cariño a la lucha libra y se cantó nuevamente fan.

“Desde que la WWE se acercó para colaborar de nuevo conmigo, les dije que estaba 100 por ciento dispuesto, pero con una sola condición, y es que el evento grande fuera aquí en Puerto Rico. Así que estoy contento de que hoy será el primer ‘SmackDown’ ever en la isla televisado. Y mañana, 6 de mayo, después de más de 15 años, por fin, un evento grande en Puerto Rico. Recuerdo que ‘New Year’s Revolution’, yo estaba chamaquito, eso fue en el 2005, yo era un niño. Me acuerdo que no pude ir y me quedé con las ganas, triste en casa. Pero, mañana va a ser diferente porque voy a estar aquí, me lo voy a gozar con todos ustedes. No solamente eso, no voy a estar como fanático disfrutando, voy a estar en el ring rompiéndole la cara al c@#$%n de Damian Priest”, expresó en esa última promoción de su lucha callejera.

/

El anuncio de este nuevo personaje, se da a días de que se diera conocer su nueva gira por Estados Unidos “Most Wanted Tour” y a una semana del lanzamiento de “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”. El artista dará inicio a su gira el 21 de febrero de 2024 en Salt Lake City, Utah, y recorrerá una treintena de ciudades, finalizando en Miami el 26 de mayo. Ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Las Vegas y Houston serán parte del recorrido del Conejo Malo.

La gira de Benito Martínez Ocasio será para cantar los temas de su nuevo álbum.

Además, este sábado fungirá como presentador y talento musical en el programa de NBC, Saturday Night Live.