¿Sabías que hoy es el Mario Day? La curiosa razón detrás de esta celebración

¿Por qué el 10 de marzo es el Mar10 Day?

View this post on Instagram

¿Desde cuándo se celebra?

Mar10 Day es una iniciativa originada completamente por los fanáticos del personaje, quienes en la actualidad toman las redes sociales cada 10 de marzo para demostrarle todo el cariño que le tienen. No se puede precisar un año exacto de cuándo comenzó todo este movimiento en lo digital.

Lo que debes saber de Mario

A todo esto, ¿Mario es en realidad un plomero? Una actualización a la página de su perfil en 2017 confundió a todos, ya que indicaba que el personaje no se dedicaba más a ese oficio. En otras palabras, no decía que nunca fue fontanero, sino que en ese momento él no estaba haciendo trabajos relacionados con la plomería