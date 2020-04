En respuesta a la corrupción gubernamental y las condiciones de pobreza que se viven en Puerto Rico, la agrupación Plena Combativa lanzará este próximo primero de mayo el sencillo, "El Tumbe".

Esta canción formará parte de lo que será su primer trabajo discográfico, el cual promete hacer historia en el país al ser el primero que lanza una agrupación de plena compuesta únicamente por mujeres.

"El Tumbe" saldrá el Día Internacional de les Trabajadores, por ser un día de lucha por quienes salen a la calle diariamente a trabajar, a resistir en precariedad y a autogestionarse una vida digna, según se informó en comunicado de prensa.

La inspiración para este tema le llegó a Margarita Morales Marrero -una de las integrantes del grupo- luego de leer una columna de la periodista Mari Mari Narváez donde hablaba de la corrupción en Puerto Rico luego de los huracanes y del tumbe oficial como un acto cotidiano en el gobierno.

“Tumbar significa robar y también significa hacer caer a alguien o a algo. Además, vivimos en un país donde la corrupción es un problema descomunal”, afirmó Margarita sobre esta canción que también es anecdótica, ya que narra situaciones de robo sufridas por las mismas integrantes.

El ejemplo más increíble fue que el día que grabaron el demo de la canción en un estudio en Hato Rey, a una de las compañeras le robaron el carro. “Nuestra realidad de pobreza hace que vivamos en un país con una tasa altísima de apropiaciones ilegales, robos domiciliarios, robos a mano armada, carjackings, robos de identidad y más. La propuesta de la canción es plantear que eso es resultado de la desigualdad social y las políticas neoliberales impuestas y que existe un pillo mayor que es el gobierno, que nos empobrece, que nos tumba hasta la vida y que lo hacen con total impunidad. Y nuestra intención es utilizar la plena para señalarlo, denunciarlo y, por qué no, tumbarlo”, afirmó Margarita en el parte de prensa.

Para Plena Combativa, crear es un proceso colaborativo y en ocasiones hasta colectivo. Su música es el resultado del junte de sus talentos y experiencias. Adriana Santoni, la directora musical del conjunto, es quien compone las melodías. “En el caso de 'El Tumbe', Margarita escribió la letra y me la envió. Yo la leí y la seguí repitiendo en mi mente, hasta que un día guiando se me ocurrió la melodía. Llegué a nuestro ensayo semanal a compartir la melodía con las compañeras. Les gustó e iniciamos el debate sobre el arreglo. Que si la hacemos lenta, lamento, como nos gusta a Margarita y a mí… Que si le metemos velocidad para agitar, como sugerían las demás… ¿Por qué no las dos? La ensayamos a ver qué tal, y nos quedó poderoso y sabroso. Así nos gozamos nuestro proceso creativo”, reveló Santoni.

Este tema tiene unos sentimientos profundos para todas las integrantes de Plena Combativa, como destacaron Angellie González Jorge, Laura Cintrón Carrión, Lourdes Torres Santos y Laura Freytes Rodríguez.

“'El Tumbe' es una reafirmación de que, no solo estamos hartas, sino que estamos puestas pa’ luchar, denunciar y exigir vidas dignas pa’ nosotras y nuestra gente. Tocarla en vivo siempre me eriza la piel… con una corilla siempre acompañando cada coro”, mencionó Angellie.

Laura Cintrón Carrión, por su parte, expresó que “cada vez que tocamos el tema y veo la reacción del público reafirmó que la rabia es colectiva y que a este gobierno hay que tumbarlo”. Lourdes Torres Santos, en tanto, destacó que la canción también denuncia cómo "la privatización y la otorgación de contratos corruptos son ejemplos concretos de cómo los gobiernos, los políticos de turno, las clases privilegiadas y el sector privado arremeten contra nuestras vidas”.

Este tema, así como el disco completo de Plena Combativa fue realizado en su totalidad en Puerto Rico. Se grabó en Playbach Studio bajo la producción general de Ilia Veléz y el productor musical fue Ismael Cancel Villafañe. El ingeniero de sonido fue Carlos Velázquez y el asistente vocal Bayoán Ríos. Fue mezclado y masterizado por Harold Wendell Sanders.

Como parte de los esfuerzos del lanzamiento del disco, durante las pasadas semanas las integrantes lanzaron en las redes sociales el reto #VivoenelPaísdelTumbe con el que invitan a las personas a escribir en pancartas o en sus carros con griffin blanco, la línea principal del coro, "Vivo en el país del tumbe". Luego, pueden tomar una foto o vídeo y subirlo a las redes, etiquetando a dos personas y a Plena Combativa.

La agrupación se describe como un proyecto musical político-feminista de mujeres pleneras que busca visibilizar y exigir protagonismo para las mujeres percusionistas, compositoras y cantantes de plena; promover la plena como herramienta de lucha, protesta y propuesta; y denunciar el sistema patriarcal, racista, capitalista, colonial, y su violencia hacia las mujeres y las comunidades LGBTIAQ+.