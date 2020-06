La muerte de Pau Donés, que tuvo lugar este martes a los 53 años en Lérida, España, conmocionó a muchos, pero no a quienes lo conocían, porque el líder de la banda española Jarabe de Palo sabía que le faltaba poco tiempo de vida.

"Sí, totalmente, él sabía cuándo iba a morir, era una persona muy directa, sensible pero también tenía un lado muy racional y desde que le detectaron la enfermedad él sabía, porque su cáncer era muy combativo, cuánto tiempo de vida tenía; más o menos se pudieron haber equivocado pero no mucho, así de claro", dice Alex Tenas, baterista del grupo por 25 años.

Desde agosto de 2015 estuvo luchando contra el cáncer de colon; después de ser operado exitosamente, apareció nuevamente en 2017, pero su gran sentido de responsabilidad, que siempre lo acompañó, con su sencillez y sus grandes deseos de seguir viviendo, hizo que nunca abandonara sus compromisos y no dejó que la enfermedad lo bajara del escenario.

"Pude platicar con él recientemente, pero el cáncer en el estado que él lo tenía, ya era muy difícil; al final duele mucho y estaba complicado pero nunca perdía el buen humor, eso está claro. Él era una persona positiva y afrontó esto con la misma intención, como si nada. Tenía cáncer y seguíamos actuando, tomaba la quimioterapia y salíamos al escenario, increíble, una persona con una convicción muy bestia para mí", recuerda Tenas.

A Donés le diagnosticaron el cáncer después de que se quejara de un dolor de estómago y no tardó en convertirse en un cáncer metastásico, algo que nunca ocultó y hasta llegó a denominarlo "El cangrejo", debido a ese gran humor con el que afrontó su mal. Mientras el grupo reprogramaba o cancelaba giras, de acuerdo a la salud del músico, el mismo Pau le restaba importancia a su enfermedad y se enfocaba en su música.

"El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado", dijo el cantante en febrero de 2017, cuando reapareció el cáncer. Eso no lo desanimó y siempre miró el lado positivo, incluso hasta dos semanas antes de su muerte seguía trabajando; estaba promocionando "Eso que tú me das".

✉ Email Pau Donés visitó la isla en múltiples en ocasiones, en esta imagen posa para el lente de El Nuevo Día en 2001. (GFR Media)

Su sencillez y calidad vocal fue clave para su éxito en Puerto Rico y el mundo entero. (GFR Media).

En 2005 se presentó junto a Jarabe de Palo en el Anfiteatro Tito Puente, donde lo esperaron cientos de fanáticos. (GFR Media)

El vocalista del megaéxito “La flaca” posando durante una sesión de fotos en el hotel Intercontinental, en Isla Verde.

Durante su visita a Puerto Rico en 2005 promocionó su disco “Un metro cuadrado”. (GFR Media)

Su visita de 2005 a la isla también contó con un concierto acústico para sus seguidores. (GFR Media)

Mientras, en 2013 regresó a la isla para presentarse en concierto en el ballroom del hotel Caribe Hilton, en San Juan, junto a la banda. (GFR Media)

Su regreso estuvo matizado por la energía de sus seguidores que se vivieron por completo la presentación. (GFR Media)

El también cantante de “Bonito” fue diagnosticado con cáncer en 2015. (GFR Media)

Donés no detuvo su carrera y habló abiertamente del tema para concienciar a quienes lo seguían. (GFR Media)

Pau Donés frente al lente de El Nuevo Día en 2014 al regresar a Puerto Rico.

Donés volvió a la isla en 2014 para presentarse en el concierto de “Recicla con Garnier”. (GFR Media)

En agosto de 2017, Donés se presentó con Jarabe de Palo en el coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. (GFR Media)

Una vez más, Donés y la banda deleitaron a sus seguidores con sus cantos a la vida y al amor. (GFR Media) Facebook

El productor de discos Camilo Lara, quien trabajó con Donés desde sus inicios, comparte que uno de sus actos de humildad fue que aceptó participar en la grabación de "Un mundo muy raro", homenaje a José Alfredo Jiménez; a pesar del dolor que sentía a consecuencia del cáncer, no desistió en grabar por el respeto que le tenía a los compositores mexicanos y al amor hacia la música mexicana.

"Él estaba de gira, muy débil y tenía que hacer los 'shows' y al final intentaba grabarla y sí se tardó un par de semanas en grabar toda la canción, pero imagina lo generoso que fue estar presentándose en una gira enfermo y aun así ir a grabar una canción. Era un tipo increíble, gran amigo, un ejemplo a seguir, un gran artista que siempre tenía los pies en la tierra", comenta Lara.

Además de una enseñanza de su fuerza de voluntad, dejó un legado musical. Éxitos como "El lado oscuro", "Bonito", "Depende" y "La flaca", inspirada por una mujer que impactó al cantante; se trata de una historia de amor que ha trascendido por generaciones.