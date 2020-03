Como una manera de reflexionar acerca de la fragilidad, la memoria y la vida, la cantautora puertorriqueña Andrea Cruz, lanzó este jueves el vídeo musical de su tema “Ardamos”, el cual grabó desde el espacio de aislamiento en el que se encuentra ante la pandemia del COVID-19.

El visual, que fue grabado en una casa abandonada, invita a pensar en el distanciamiento físico como nuestra nueva realidad colectiva, según se informó en comunicado de prensa.

La cantautora lanzó su segunda producción discográfica hace apenas un mes bajo el título “Sentir no es del tiempo”. Luego de una mágica presentación celebrada en la terraza de la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña, en el Viejo San Juan, Andrea Cruz se vio obligada a pausar la promoción del álbum, así como los conciertos que tenía en agenda, ante la crisis de salud mundial por el coronavirus.

Aun así, la artista ha decidido continuar con su agenda, llevándola al plano digital y creando versiones acústicas de este nuevo compilado, al que se añade este vídeo musical, con el que desea llevar al escucha a un espacio de valorar lo que hoy no podemos hacer libremente.

“Justo antes de entrar en la cuarentena, Pedro J. Morales, director del vídeo y yo, habíamos quedado en lograr una documentación que recogiera en un espacio íntimo y en vivo, la fragilidad del tema ‘Ardamos’. Algo muy auténtico, tranquilo, que invitara a ver la sensualidad de quererse desde lo más pequeño. Hoy, sin poder llevar esa práctica plena, siento que el tema adquiere más peso”, señaló la joven en el parte de prensa.

El vídeo se desarrolló en la azotea de una casa abandonada en Cayey, pueblo en el que reside la artista. Este espacio es un lugar donde los ciudadanos se detienen a ver la hermosa vista e intercambiar libros, y fue el que quiso utilizar la cantautora para hablar sobre la memoria histórica y las emociones, que están bien presente en su nuevo disco.

Dentro de la nueva modalidad de curaduría de “playlist” varios de los nuevos temas de la cantautora han sido resaltados y bien reseñados, lo que ha sido positivo para su agenda dentro del plano digital. También se ha integrado a distintas iniciativas compartiendo conciertos en línea como alternativa de disfrute, solidaridad y entretenimiento en este distanciamiento social.

“He decidido crear versiones acústicas de los temas e irlos soltando de par en par. Ahora mismo lo que me acompaña son los libros, la guitarra y la voz, que quiero ponerla a disposición de la gente para que cuando podamos arder, lo hagamos con todo y bien”, expresó.

Con ese ánimo y dirección, Andrea Cruz continúa dando pasos firmes a pesar de los fenómenos adversos que han sido parte de su trayectoria. Basta recordar que su primer álbum, “Tejido de Laurel”, salió dos días después del embate del huracán María por Puerto Rico y que el lanzamiento de su segundo disco coincidió con la reciente actividad sísmica del país.

“Han sido años duros, el esfuerzo es continuo, la disciplina ha estado, pero no se tiene el control de las cosas. Confío plenamente en que hago música para acompañar en tiempos de crisis. No tengo respuestas, sin embargo, sí ofrezco un bálsamo de sonidos y letras para nuestras situaciones y sentidos, por lo que veo es el rol que he decidido asumir. Espero en este proceso de incertidumbre regalar calma con este disco y ahora, con este primer vídeo’’, manifestó.

Andrea Cruz había sido confirmada para participar este mes en el reconocido festival South by Southwest (SXSW), en Texas, el cual fue cancelado el COVID-19. La artista ha sido destacada en listados internacionales para NPR Music, Austin 100, Billboard y Amazon Music, entre otros.