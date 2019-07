Los espacios nunca son vacíos cuando el recuerdo de vida habita. Esta afirmación se hará presente a partir de hoy, domingo, en la orquesta del cantante Andy Montañez cuando se coloque el micrófono de su fenecido hijo Andy Montañez Junior, conocido como "Andicito", en honor a su vida y obra musical.

"Andicito siempre va a estar con nosotros. Me propuse que donde quiera que me presente por lo menos va a estar un micrófono. El micrófono de él, como si él estuviera presente. Su figura con un retrato o algo así siempre va a estar ahí junto a la de Harold (Montañez), quienes fueron las personas que han hecho coros en la orquesta. Ese micrófono es de él y va a ser de él mientras yo pueda estar", afirmó compungido el eterno "Niño de Trastalleres", quien desde el miércoles se encuentra devastado ante la partida física de su amado hijo mayor.

Andicito, quien también se desempeñó como músico y cantante fue hallado muerto en su residencia en la comunidad de Trastalleres en Santurce, el barrio donde creció su papá y donde vive su abuela, doña Celina Rodríguez. Tenía 54 años.

El velorio de Andicito se realiza durante el día de hoy en la funeraria Puerto Rico Memorial en Santurce. Hasta allí, han llegado cientos de personas que además de despedirse del cantante han expresado sus condolencias al vocalista de "Casi te envidio" y a toda la familia Montañez, entre ellos los hijos de Andicito; Andy, Anaís y Braian y las nietas Naileska y Amelia. Todos los hermanos Montañez están presentes junto a doña Celina, la madre del salsero.

"No es fácil despedirse de él físicamente porque nunca él se va a despedir de mí. Aunque no esté vivo, él va estar vivo con nosotros. Andicito era un ser especial y él va estar ahí siempre conmigo" , añadió el salsero en un aparte con este medio, luego de confundirse en cientos de abrazos con amigos y ciudadanos que hacen fila para entrar a la capilla donde reposan los restos de Andicito.

(Teresa Canino) En los ojos del salsero solo se percibe dolor, tristeza y resignación a través de una cristalina mirada de un padre que busca la fortaleza para continuar la vida con en el amor y apoyo de su familia, sus amigos y seguidores en el ambiente artístico. Padre e hijo eran uno y así lo recuerda el salsero.

"No es fácil perder un hijo porque la ley de posibilidades y de probabilidades es que uno se vaya primero que los hijos por enfermedad y eso. Es mi hijo mayor que me acompañó en la música por muchos años. La música nos unía aparte del amor de familia y de la sangre que corre por las venas. Él tenía esa virtud de ganarse corazones y el cariño de la gente en todos los países que iba. Tenía ese don de que la gente lo quisiera por su jovialidad, bromas y que la gente lo quisiera por sus chistes. Era una persona que se daba a querer", añadió el artista al recordar la vida de su hijo mayor, producto de su primer matrimonio con Edna Morales. En la actualidad el sonero está casado con Xiomara Acuña, su esposa hace 36 años.

Sobre algún pendiente por cumplir el cantante aseguró que vive con la dicha de haber grabado con su hijo la música que ambos disfrutaban. Andicito antes de lanzarse como solista en el 2016, estuvo por casi tres décadas en la orquesta de su padre. Paralelo a su carrera también acompañaba a su padre, por lo que nunca se apartó de la exitosa carrera de la voz de “Más que ayer”.

De hecho, la orquesta de Montañez viajará este jueves a Colombia para una presentación en la que Andicito era parte.

El ataúd donde reposan los restos de Andicito fue cubierto por una bandera de Puerto Rico. A los lados de féretro fotografías recuerdan la vida del cantante que se distinguía por su jovialidad y el estrecho vínculo que guardaba con el sonero. Una corona de rosas rojas de parte de la familia, cuyo mensaje leía "vivirás siempre" fue colocada al centro del ataúd.

La capilla ha sido visitada por figuras del ambiente artístico como Ismael Miranda, Charlie Aponte, Tato Díaz, Wilie Rosario, Humberto Ramírez, Julito Alvarado, Sammy Marrero, Tito Rojas, Edwin Clemente, Roberto Calderón, Roberto Roena, Richie Vieray Carmen Nydia Velázquez, Luisito Carrión, Wisón Torres (de Los Hispanos), entre otros. La exgobernadora Sila María Calderón también dio sus condolencias al salsero.

"A estos muchachitos Andicito y Harold los vi desde que tenían 11 y 8 años. Perder un hijo nos fácil... Es algo que no hay forma de explicarlo. Es duro y sé que es fuerte. Me siento como tío de él. Las hijas mías le dicen tío a Andy y Harold me dice tío a mí. Es una familia y me siento como si hubiera perdido a un hijo también", señaló visiblemente afectado y con un nudo en la gargante el cantante Charlie Aponte.

Ismael Miranda, también se hizo eco de las palabras de Charlie ante lo duro que deber ser como padre la muerte de un hijo. El sonero confía en que las muestras de afectos que el pueblo le profesa a Montañez por ser tan querido lo ayuden y lo fortalezcan en este proceso.

"Estoy aquí con mi hermano Andy. El dolor está grande que uno no sabe cómo describirlo. Estamos pidiendo a Dios que le de fortaleza a su familia. Andy es un hombre bueno, un hermano, un amigo y un hombre de pueblo. Necesita fuerza y toda la que podamos tirarle por encima será de gran ayuda", expresó el apodado "Niño de la salsa" .