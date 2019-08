El exponente de música urbana Austin Agustín Santos, conocido por su nombre artístico Arcángel, aseguró hoy que no ha sido citado por la Fiscalía de San Juan en calidad de testigo en el caso por el asesinato del cantante de trap Kevin Fret, porque él no tiena nada que ver con la investigación.

En abril de este año, el jefe de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), José Cruz Marrero, expresó a este medio que la citación estaba en agenda para el sábado, 13 de abril, pero había un conflicto con el itinerario de Arcángel. No obstante, el reguetonero aclaró que no ha recibido ninguna notificación ni comunicación.

"A mí no me han citado. Vi algo en las noticias, pero yo no tengo ningún papel. Lo he dicho varias veces... yo no tengo nada que ver con eso", afirmó esta tarde el artista que no venía hace seis meses a Puerto Rico, ya que se encontraba enfocado en su agenda laboral y su familia.

Si en efecto te citan, ¿vas a comparecer? , cuestionó El Nuevo Día.

"El trabajo de la policía es investigar así que tienen toda la libertad de hacer su trabajo. Si estoy disponible voy, pero la realidad es que no tengo que comparecer ante nadie porque ¿qué voy a decir? lo mismo que digo en las entrevistas que no tengo nada que ver", precisó.

Arcángel ha sido señalado por la madre de Fret, Hilda Rodríguez, como una persona que conocía de la supuesta relación íntima que mantenía su hijo con Ozuna, pero el intérprete señaló que "nada de eso es cierto" y desea que se esclarezca el asesinato.

"Primero que nada mis condolencias a la familia del difunto. Era mi amigo y lo sigue siendo. Me llevaba muy bien con Kevin. Entiendo y puedo entender el sufrimiento de una madre que pierde un hijo y quiera buscar a toda costa que se haga justicia, pero eso no es cierto. No puedo asegurar eso y no tengo nada que ver con eso y no sé nada. Tengo seis meses que no piso Puerto Rico", señaló Arcángel en un aparte con El Nuevo Día.

De la polémica lamentó que haya llegado al seno su hogar, ya que su hijo mayor le preguntó abiertamente qué sabía del asesinato de Fret.

"Lo único que me ha hecho esto es que el nene me preguntó. Llego a mi casa y el nene me pregunta si es verdad qué tengo algo que ver con la muerte de Kevin... porque salió la mamá de Kevin Fret diciendo eso. No supe que decirle. Esto es lo que único que me ha afectado porque mi conciencia está tranquila y él que me conoce sabe que no tengo que ver nada con eso. Lo que le digo a la señora es que usted buscando justicia por su hijo, me está dañando a mi familia y la manera en que ellos me ven", confesó el reguetonero.

El artista precisó que es amigo de ambos exponentes urbanos. A Fret lo conoció en la "calle" y a Ozuna lo conoce desde antes de su incursión en la música en su barrio en Santurce. De hecho recordó que la voz de "Taki Taki" grababa en un estudio santurcino cerca a la calle Calma, donde Arcángel creció y se crió.

Ozuna y su manejador Vicente Saavedra, comparecieron al Tribunal de San Juan y fueron interrogados por las autoridades por la supuesta extorsión que Fret le hizo a Ozuna por más de $50,000.

Arcángel se encuentra en la isla para presentar el nuevo tema "Te esperaré", el primer sencillo que dará vida a su próximo álbum. El rapero confía que el disco salga en diciembre y aunque no quisó precisar con quién va a grabar adelantó que pudiera estar Bad Bunny, Ozuna y Anuel AA. Igual no descarta a otros colegas como Farruko y exponentes emergentes.

Del disco adelantó que regresa al Arcángel de antes en el sentido de abordar temas de estilo comercial con diversos subgéneros. Los últimos años se había dedicado al género del trap. El tema fue presentado en conferencia de prensa, junto al vídeo del sencillo.