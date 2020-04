En medio de la crisis de salud que vive España, uno de los primeros tres países con más personas contagiadas con COVID-19, cifra que supera los 102,000 casos, un grupo de 50 artistas se unieron para darle voz a una nueva versión del clásico “Resistiré”, canción que a su vez se ha convertido en un himno de la cuarentena para los españoles.

Cantantes y músicos españoles han tomado el éxito “Resistiré” popularizado en el 1988 por el Dúo Dinámico para definir el sentimiento colectivo que se vive en medio del confinamiento y distanciamiento social provocado por la pandemia global de coronavirus que ha cobrado la vida de 43,291 personas en el mundo. El tema original fue escrito por Diego Manuel de la Calva y Carlos Toro Montoro.

El Dúo Dinámico original de Barcelona, es conformado por los cantantes Manuel de la Calva y Ramón Arcusa. En la década del 80 se le reconoce como precursores del pop en España.

En el tema "Resistiré" utilizan acordes y notas similares a los éxitos en inglés "Im So Excited" de The Ponter Sisters y "I will survive" de Gloria Gaynor.

La nueva versión denominada "Resistiré 2020" ahora está a cargo de David Bisbal, Vanesa Martín, Álex Ubago, Álvaro Soler, Andrés (Dvicio), Andrés Suárez, Blas Cantó, Carlos Baute, Conchita, David Otero, David Summers, Despistaos, Diana Navarro, Ele, Georgina, India Martínez, Manuel Carrasco, Melendi, Mikel Erentxun, Nil Moliner, Pastora Soler, Pedro Guerra, Pitingo, Rosana, Rozalén, Rulo y Sofila Ellar, entre otros artistas.

El talento de todos estos artistas se hizo posible mediante la colaboración de varias de las discográficas más importantes de la industria musical como son Universal Music, Sony, Warner y Altafonte.

Todos los cantautores y músicos grabaron desde sus hogares o en algún estudio en medio de la cuarentena.

La aceptación del tema ha sido tan grande que miles de ciudadanos en España la cantan todos los días desde los balcones de su residencia como muestra de esperanza y resistencia.