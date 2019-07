El exponente urbano Bad Bunny reaccionó hoy indignado de haber asistido a la Fortaleza y reunirse en enero con el gobernador Ricardo Rosselló, luego de la revelación del contenido del chat de Telegram encabezado y administrado por el primer mandatario, funcionarios de su gabinete y colaborados íntimos de su administración.

Su repudio a las conversaciones del chat las publicó hoy en la red social de Twitter, donde valida que visitó junto al exponente René Pérez la Fortaleza en medio de un vacilón y que jamás cuadraría o pactaría algún acuerdo con la administración de Rosselló. A todos los integrantes del chat los señaló como “los malos son ellos” e invitó a la gente a no desviar la atención del asunto.

“Wow qué verguenza! Lo más cabrón es que aún hay gente que defiende a estos cabrones! Los mismos que se escandalizan con la música de nosotros. René y yo estabamos bien picao y nos dio con ir a joder a ese cabrón. Busca la página del chat donde hablan de nosotros. Yo jamas cuadraría un bicho con esa gente, no hablen algarete ni pierdan el enfoque puñ#@ que ustedes se desvian de ver una mosca! los malos son ellos! ATAQUEN!”, publicó el intérprete de “Estamos bien” en Twitter.

Su rechazo y repudio a las acciones del gobernador y los funcionarios públicos y privados participantes en el chat según el trapero merecen un “trap bien sucio y calle”. “Meraaa! obligao esa gente del chat extraña un trap mio bien sucio y calle! lean bien, que lo tiene que decir por alguna parte”, añadió Bad Bunny.

El Conejo Malo fue categórico al afirmar que el gobernador debe abandonara su silla. "El sabe que le toca sí o sí".

El chat es integrado por los colaboradores más íntimos del gobernador en los que figura los asesores en comunicaciones del gobernador, Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; su exasesor legal, Alfonso Orona; el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino; el publicista y presidente de la agencia KOI, Edwin Miranda, el secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi, el exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario; el secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín; el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado; y el exdirector de campaña del gobernador y exrepresentante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, Elías Sánchez Sifonte.

Del contenido de 889 páginas del chat se deprende la visita de ambos exponentes urbanos en conversación de Rosselló, quien los recibió y lo describió como un “home run”. La visita no fue planificada. Ante esta declaración el asesor de comunicaciones Bermúdez sostuvo “si no los llegamos a atender nos jodemos”.

Mientras que Sobrino lamentó no haber estado de madrugada en la Fortaleza. “No! No se la comió porque no me dijeron que se iban a tirar esa maroma, pa’ yo estar. Que loquera tenían que tener”.

Rosselló añadió: “Yo tampoco lo sabía, literalmente cayeron aquí. Yo estaba despierto”.

En la misma conversación el gobernador expresó que le había escrito a René y que el exponente tenía su número de teléfono.

En el chat, Maldonado y Orona felicitaron al gobernador por la reunión con los exponentes y el mensaje a Residente.