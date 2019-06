La gira de conciertos de Bad Bunny continúa entre las 20 más lucrativas del momento a nivel mundial.

El astro puertorriqueño de reggaeton y trap figura en el puesto número 14 de la lista, con ingresos promedio de más $1.1 millones por ciudad.

El primer lugar lo ocupa Ed Sheeran, seguido por Paul McCartney y Eric Church.

A continuación las 20 giras mundiales más lucrativas, con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto.

La lista se basa en información proporcionada a Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos para la semana del 29 de mayo del 2019.

1.- Ed Sheeran; $4.515,983; $89.88.

2.- Paul McCartney; $4.481,644; $108.28.

3.- Eric Church; $2.893,290 ; $94.20.

4.- Pink; $2.475,518; $142.99.

5.- Justin Timberlake; $2.110,099; $135.73 dólares.

6.- Ariana Grande; $1.625,501; $115.38 dólares.

7.- Cher; $1.534,297; $117.63 dólares.

8.- Michael Bublé; $1.501,474; $120,63.

9.- Rod Stewart; $1.439,011; $113.33.

10.- KISS; $1.395,829; $110.41.

11.- John Mayer; $1.349,589; $119.90.

12.- Backstreet Boys; $1.301,722; $99.67.

13.- Bob Seger & The Silver Bullet Band; $1.274,383; 103.46.

14.- Bad Bunny; $1.107,223; $100.12.

15.- André Rieu; $1.062,423; $79.54.

16.- Mumford & Sons; $1.048,288; $69.49.

17.- Kenny Chesney; $999,124; $90.07.

18.- Shawn Mendes; $981,823; $69.76.

19.- New Kids On The Block; $901,413; $77.43.

20.- Zac Brown Band; $648,484; $60.70 dólares.