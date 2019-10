El exponente urbano Bad Bunny llegó hoy hasta la Universidad de Harvard para ofrecer una charla a aspirantes y estudiantes músicos y creativos sobre música y activismo.

Durante poco más de una hora, Benito Antonio Martínez Ocasio -nombre real del artista- o professor Benito M. -como lo denominaron los estudiantes- conversó sobre cómo compagina su música y sus presentaciones con el activismo y la protesta. Igualmente, habló sobre su propuesta sin género en una música como el trap y explicó cómo crear espacios artísticos socialmente inclusivos.

La charla a la que, según su relacionista Wanda Troche, asistieron unos 450 miembros de la comunidad de la prestigiosa universidad ubicada en el estado de Massachucets, formó parte de la serie mensual Uncut de la agencia creativa No Label, que destaca las aportaciones de artistas que desde la creatividad promueven reformas.

La profesora Petra Rivera-Rideau, escritora del libro “Remixing Reggaeton: The Cultural Politics of Race in Puerto Rico” que estudia la historia política del reguetón en Puerto Rico, dirigió la conversación entre el llamado Conejo Malo y los estudiantes.

En apenas tres años, Bad Bunny se ha convertido en un fenómeno musical y sus éxitos y actuaciones ante miles de espectadores en Europa, Estados Unidos y América Latina han sido reseñadas por medios internacionales como El País, The New York Times y la revista especializada en música Rolling Stone.

El intérprete de “Callaíta” ha dominado el mundo con su música y ha logrado billones de visitas en sus videos musicales dentro de su página oficial de YouTube, posicionándose en el tope de los listados de popularidad de todas las plataformas digitales de música.

Durante julio del 2019, el joven natural de Vega Baja se convirtió en una de las principales voces de la clase artística que exigió la renuncia del entonces gobernadora Ricardo Rosselló Nevares. Además de convocar y participar en dos de las manifestaciones multitudinarias que se realizaron en el país, Bad Bunny grabó junto al exponente urbano Calle 13, la cantante iLe y el productor Trooko la canción “Afilando los cuchillos” que se convirtió en una especie de himno para muchos de los manifestantes del llamado Verano del 2019.

Desde entonces, su atención a temas sociales ha continuado y su más reciente intervención fue para expresar apoyo a los chilenos que protestan en contra del gobierno de Sebastián Piñera.

Chile ni ningun país se merece lo que está sucediendo. Pero el mundo está siendo testigo de todo el atropello. SÉ QUE SE HARÁ JUSTICIA! MUCHA FUERZA CHILE! MI ALMA ESTÁ CON USTEDES ????#Noestamosenguerra — ?? (@sanbenito) October 24, 2019