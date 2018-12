El popular intérprete del trap Bad Bunny resumió el día de Navidad su primera producción "X100 Pre" durante un en vivo desde su cuenta de Instagram.

Vistiendo un gorro de Santa Claus y sentando en lo que puede ser la sala de su hogar, el denominado Conejo Malo confesó que escucha todos los días el disco de 15 temas, que incluye tres colaboraciones con Drake, Diplo y El Alfa, que estrenó en las plataformas de streaming el 24 de diciembre.

"(Este disco) se hizo con mis gustos, como si yo fuera fanático mío. Lo estoy escuchando todos los días...Yo no escucho mis propias canciones. Las canto en los shows, los fines de semanas y uno llega a su casa y seguir escuchándolas no brega. Este disco me tiene adicto. Me tiene 'juckeao'", expresó Bad Bunny al nombrar 'Chambea' como uno de sus temas que canta en su tiempo libre.

Bad Bunny comenzó a resumir los orígenes de sus canciones con ''Ni bien ni mal", tema que produjo Alex Killer (Joseph Negrón) con la pista creada por Tainy (Marco Masís).

"Lo grabé hace poco, en Argentina, antes de 'Estamos bien'. Nos tardamos un ratito porque buscábamos el sonido perfecto", precisó antes de mostrar el vídeo de la canción en su televisor, donde sale dándole un masaje a una mujer.

Sobre '200 millas', Benito Martínez Ocasio indicó que la canción nació mientras corría una motora acuática por primera vez en Ibiza durante su gira europea.

"Yo no soy 'fiebrú', no soy amante de la velocidad. No me gustan los carros, las carreros pero corrí jet ski y se sintió súper bien. No es que van a 200 millas pero se sintió muy veloz, vas al máximo. (Mientras corría) me vino a la mente el coro. Inventé el coro sin la pista", resumió sobre la pista que le hizo el producto y DJ Diplo.

Durante el vivo que llegó a cerca de 33,000 vistas, Bad Bunny no mencionó a Ricky Martin durante la descripción del sencillo 'Caro', donde se escucha una breve intervención del astro boricua.

"Esta sí es una de mis temas favoritos. El 'flow' es único y diferente. Es un tema que componen muchas cosas. Parece un fronteo normal pero quien le cogió el significado, es sobre el valor de uno como persona, sin importar cuales son tus gustos o creencias (uno es caro). Si tienes un millón de dólares en tu cuenta de banco y está en cero, sigues siendo valioso, sin importar quién seas, sin importar tu orientación sexual", explicó.

Sobre la parte de la intervención de Ricky Martin, dijo que el coro es para "cantarlo bien borracho en una barra"

Bad Bunny tampoco asoció la desaparición del niño Rolandito Salas Jusino en 1999 con el tema 'RLNDT', letras que surgieron cuando se encontraba en un momento de su vida que se sentía "feliz". La dedicó a personas que sufren de depresión.

"Es uno de los temas personales que he hecho en mi carrera. Estaba en piloto automático. Se desvió el proyecto que estaba haciendo. Se estaba convirtiendo en un trabajo y la música se hace por gusto. Estaba repitiendo los temas y me estaba poniendo límites, me estaban poniendo límites", relató.

'¿Quién tu eres?' es para las personas que lo critican. El vídeo de la canción lo grabó en el gimnasio El Diamante en Cupey, donde entrena el púgil Félix Verdejo.

"Si no se me hubiera dado la música, hubiera sido campeón mundial", bromeó Bad Bunny de las imágenes donde sale golpeando un saco.

En 'Tenemos que hablar', la canción nació de un tuit que escribió en su cuenta vieja.

"Es una historia graciosa. Escribí 'tenemos que hablar'. Un ca... me contestó 'yo espero que sea un tema'. El que fue, gracias por la idea. Me quedé pensando cuando leí lo que escribió y automáticamente me fui escribir. Estoy loco por cantarla en vivo".

"Otra noche en Miami" es un tema de su autoría y que llevaba mucho tiempo con él

"Es una de mis favoritas de toda mi vida y por fin tuve la oportunidad de presentárselas a ustedes en mi disco".

Para 'Ser Bichote', Bad Bunny acudió al productor LZ para grabar la pista.

"Es uno de los productores más duro ahora mismo. Está como que oculto. No le está dando el crédito que merece. Si quieres sonar adelantado y diferente es el hombre indicado", dijo.

"Siempre quise ser bichote, este tipo poderoso, respetado. Lo que quiero ser es un 'bichote' de la música. Es en forma de chiste. Uno es un duro en lo que hace y se le dice 'bichote'", expresó sobre la palabra que se asocia a una personas que maneja los puntos de drogas.

El nacimiento de 'Solo de mí', tema que utilizó para pedir un alto a la violencia machista, fue en una ducha en Miami.

"Estaba muy alegre porque estaba terminando el disco y comienza a canta en la ducha. Fue un rayo que me dio en la cabeza. La comencé a repetir para que no se me olvidara...el mensaje fue corto pero preciso para que se quedara en mis seguidores", confesó.

Sobre la falta de colaboraciones en su disco, Bad Bunny indicó que quería presentarse como artista.

"Ya he hecho muchas colaboraciones y la gente quería escucharme a mí. ¿Cómo en un disco que llevo tiempo, loco por sacar, lo voy a llenar de colaboraciones?", cuestionó.