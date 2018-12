El trapero puertorriqueño Bad Bunny anunció el martes su gira de conciertos por Estados Unidos, la cual comenzará en el Santander Arena en la ciudad de Reading, Pensilvania, el 14 de marzo de 2019.

La gira se extiende por 14 ciudades con la presentación final a celebrarse en el Madison Square Garden en Nueva York el 27 de abril.

Bad Bunny announces new U.S. tour dates for 2019 ??



Who's pulling up? pic.twitter.com/j2nJrt9I6T