Al hablar de la música que se escuchaba en Puerto Rico durante la década de los 70 y 80, hay que mencionar a Leonel Vaccaro, el cantante guatemalteco radicado en la isla hace 50 años y quien se ganó el corazón de los puertorriqueños con su admirable voz y su carisma.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, Vaccaro explicó que varias complicaciones de salud lo alejaron del ambiente musical por muchos años, y ahora, a sus 75 años de edad, se siente recuperado y con deseos de cantar y compartir con su fanaticada nuevamente. “Por eso, voy a hacer el concierto ‘Con amor…’. Esta bohemia se va a celebrar el viernes 15 de febrero, en el Café Teatro Puntofijo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce, a las 8:00 p.m. y la entrada es gratis”, destacó.

Contó el artista, que nació en Guatemala, en un pueblo que se llama Chiquimula. Allá era folclorista de música guatemalteca. Tocaba música nacional con marimba.

“Salí a Nueva York invitado por el productor cubano Gaspar Pumarejo, quien más tarde me trajo a Puerto Rico a grabar mi primer disco en 1967. Luego, en 1969, el canal 4 de televisión de la isla me ofreció un contrato para trabajar un año en varios programas y aquí me quedé. Tengo cinco hijos boricuas y seis nietos”, relató.

La trayectoria artística de Leonel Vaccaro Franco incluye el haber ganado el Primer Festival Internacional de la Voz y la Canción, que se celebró en Puerto Rico, en 1972. “Participaron 62 cantantes de 31 países. Competí con una composición mía que se llama ‘El Sexto Mandamiento’. Yo gané en la rama de la voz, y mi canción llegó en cuarto lugar”, recordó.

Ese triunfo le dio mucho reconocimiento y lo llevó a viajar por muchos países de Latinoamérica y del mundo.

El cantautor guatemalteco también llegó a moderar su propio programa de televisión en la isla, que se llamaba “Con amor, Leonel Vaccaro”, y a cantar junto a la mayoría de los cantantes como Chucho Avellanet, Lucecita Benítez, Lissette Álvarez, Carmita Jiménez y Gilberto Monroig, entre otros.

Además, se destacó como actor en obras de teatro, desde comedia para niños, teatro clásico y hasta zarzuelas, donde compartió tarima con grandes artistas del patio.

“De todas mis composiciones, la más que me dio reconocimiento internacional fue ‘Cariño mío’. Además, tengo 25 producciones discográficas grabadas en Guatemala, Nueva York, México, Puerto Rico, Argentina y España”, detalló.

Aseguró Leonel Vaccaro que, en los 50 años que lleva viviendo en Puerto Rico, nunca se ha sentido extranjero en esta tierra. “Es por el cariño que los puertorriqueños me han dado. Un amigo mío, que es un locutor destacado y declamador, Frankie Gautier, siempre dice que yo soy el único puertorriqueño a quien se le ha permitido nacer en Guatemala”, manifestó.

Bohemia romántica

Hace unos meses Leonel Vaccaro fue el invitado a participar en la bohemia “Por Amor al Arte”, que celebra Josy Latorre, todos los miércoles en Puntofijo. La acogida y el cariño que le brindó el público esa noche fue tal, que el artista se inspiró para lanzar el proyecto musical “Con amor…”, que va a presentar este viernes.

El público podrá esperar una velada romántica en la voz de Leonel, acompañado por el destacado pianista Pablo Guardiola.

“Vamos a hacer una bohemia con lo mejor de mi música. Vamos a intercalar diferentes ritmos musicales, que van desde guaracha, bolero, ranchera, danzas y baladas, entre otras. Son canciones que llevan un mensaje de amor. En momentos, tomaré mi guitarra y tocaré algunos números musicales, ahí voy a interpretar tangos”, reconoció.

“Uno se pone viejo, pero los sueños no envejecen. Tengo algunas cosas artísticas que me gustaría realizar. Por ahora, tengo este nuevo proyecto, que espero ver ahí a toda mi fanaticada”, puntualizó.