Con un llamado a apoyar al cantante y un compromiso de ayudarlo a sanar física y emocionalmente, el manejador de Manny Manuel, César Sainz, adelantó de que dio instrucciones para que el cantante regrese a la isla lo antes posible.

El llamado Rey de Corazones acaparó titulares el domingo, luego de que fuera expulsado de la tarima del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria por presentar un comportamiento errático que muchos adjudicaron a que estaba borracho. Horas después de que se hiciera público el escándalo, los organizadores de los carnavales de Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz anunciaron la cancelación de las otras dos presentaciones que el cantante tenía programadas para esta semana.

“Nuestro Manny Manuel necesita todas las oraciones y bendiciones y apoyo. Nuestro Manny Manuel necesita que todo el pueblo le diga que estamos apoyándolo... Di intrucciones hoy al colega promotor de España que me lo regrese a Puerto Rico en las próximas horas. Estaremos trabajando duro para la sanación espiritual emocional y salud física de nuestro Cruz Manuel Hernández Santiago, Manny Manuel”, expresó Sainz en una comunicación escrita enviada esta noche.

“No es momento de críticas, no es momento de burlas, no es momento de preguntar por qué. Es momento de apoyarlo. Es momento de que toda la clase artística, toda, le diga sí a Manny Manuel. Toda la clase artística lo apoye. No quiero penas ni ‘Ay bendito’, quiero apoyo a un maravilloso ser humano que habita en Cruz Manuel Hernández. Quienes lo conocemos bien, sabemos por qué lo digo”, añadió el productor.

Sainz destacó que Manny Manuel es uno de “los más versátiles cantantes e intérpretes puertorriqueños en los últimos 25 años... pero su vida no ha sido fácil, nada fácil”.

Según vídeos publicados en las redes sociales del momento del incidente, al subir al escenario, Manny Manuel comenzó a cantar desafinado. Ante los reclamos de los espectadores, el intérprete de “Estrellita” intentó hablar, pero no se entendía lo que decía. Por ello, la concejala Inmaculada Medina, subió al escenario, le quitó el micrófono para pedir "perdón" al público y lo expulsó.

Esta tarde, el productor español Carlos Zerolo, quien por muchos años ha contratado al cantante Manny Manuel para participar en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, sostuvo que el “Rey de corazones” no estaba borracho cuando subió al escenario y durante la tercera canción de su participación se comportó de una manera errática, provocando abucheos del público y que lo bajaran de la tarima.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, Zerolo aseguró que nunca lo vio consumir alcohol y que, en cambio, el puertorriqueño sí tomó un medicamento para manejar la ansiedad.

“Manny Manuel no estaba borracho, entiendo que no, por lo menos cuando se metió al baño. Doy mi palabra de honor, que en ningún momento bebió delante de mí, ni se metió ninguna droga. Lo que supe es que se metió una pastilla de ansiolíticos. Al parecer, lo tomó al mediodía con una vitamina B12 y se sintió mal. No sabemos qué pasó porque él se había quedado en el hotel descansando. A él lo hicieron responsable de lo que estaba pasando y no entiendo porque en la primera canción estaba bien, pero a la tercera lo bajaron y cancelaron. Él no se estaba cayendo”, indicó.

Zerolo dijo que tras lo sucedido, Manny Manuel está “mal”.