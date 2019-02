El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria exigirá al representante de Manny Manuel que le devuelva el dinero que costó el desplazamiento a la ciudad de toda su banda, por haber permitido se subiese al escenario del carnaval en tal mal estado, que le fue imposible cantar.

Por su presentación en el evento, al artista orocoveño se le pagarían poco más de $36,000, según publica la edición de Canarias del eldiario.es. Ya se le había depositado la mitad de ese dinero, que ronda los $17,000.

La concejal de Carnaval, Inma Medina, que se vio obligada a retirar personalmente el micrófono al cantante para poner fin a la actuación, reconoció hoy que "Manny Manuel tiene un problema con el alcohol y se le debe tratar como a un enfermo".

Sin embargo, subrayó que el Consistorio considera que eso no descarga en nada de responsabilidad a su representante, que es quien negocia el contrato y el que debió dirigirse a la dirección del carnaval para informar de que el artista no estaba en condiciones.

Medina destacó que lo ocurrido este domingo en el parque de Santa Catalina no solo fue "lamentable" para el público, sino también para los músicos que acompañaban al "Rey de Corazones".

Admitió que en la organización del Carnaval conocían los "problemas de alcoholismo"que había tenido Manny Manuel, pero no se esperaban lo que finalmente pasó y eso, a pesar de que cuando llegó por la mañana a Gran Canaria, el cantante "no estaba bien" y le tuvieron que administrar vitamina B12.

"Desde el hotel al camerino estaba normal", ha relatado Medina a los periodistas, pero "del camerino al escenario se produjo un cambio que, posiblemente, fue una reacción alérgica a algo".

Relacionados: Cancelan conciertos de Manny Manuel en España tras incidente en tarima Ángelo Medina espera que Manny Manuel sobrelleve incidente en España Expulsan a Manny Manuel del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La concejal relató que al cantante puertorriqueño se le administró "todo" lo que tenían a su alcance desde que llegó a su hotel en Gran Canaria para conseguir que volviera a estar sobrio.

"Pero del camerino al escenario... no sé lo que paso", confesó Medina, que insiste que era el representante el que debía haber impedido que actuara, en primer lugar para no "hacer daño al artista, que no lo merece, porque es una persona que está mal".

La concejal relató que no solo acudió al concierto por su cargo, sino también como seguidora de Manny Manuel, lo que le permitió advertir "desde la primera canción" que algo no iba bien.

Ante esa situación, se acercó rápidamente y pudo ver al "intermediario hablando con los músicos e indicando al mánager que lo sacase del escenario", pero como no reaccionaba, fue ella misma quien se lo pidió hasta en tres ocasiones. Al ver que tampoco así se suspendía el concierto, decidió subir al escenario, acercarse al cantante y pedirle el micrófono.