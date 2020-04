View this post on Instagram

Aunque nos sintamos frágiles y pequeñitos ante la incertidumbre de estos “días tan intensos” los invitamos a encontrarnos por un momento y compartir con “fuerza, ritmo y cadencia”; juntos podemos “Sobrevolar” esta crisis que nos toca la “fibra humana”. Somos los de ahora en adelante y este 11 de abril, vibremos juntos (con la debida distancia). Diseño: @yosoybuque