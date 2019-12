A raíz de un error técnico en su concierto de Daddy Yankee, el rey del género urbano, prometió una nueva función para los fanáticos que se dieron cita la noche del jueves a la primera función del evento.

Se trató de un fallo que dejó al reguetonero atrapado por varios minutos en la plataforma superior del techo del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, mientras interpretaba la canción “Somos de calle”.

“Estoy bien avergonza’o por esto que ha pasa’o. Son problemas técnicos. Se supone que yo estuviera allá abajo. Se supone que estuviera con ustedes. Esto acaba de suceder y nunca me había pasa’o en la historia. Se supone que estuviera con ustedes, son cosas que pasan, problemas técnicos, Puerto Rico… les pido excusas. Discúlpenme, porque en verdad yo siempre pongo mi disposición de hacer lo mejor. Excúsenme, perdónenme, y espero que los que están aquí que vinieron aquí esta noche, todos los que vinieron esta noche, escúchenme bien, quiero que ustedes vuelvan a otra función, mi gente. Quiero que ustedes vuelvan, todos los que vinieron aquí esta noche, porque sé que esto no va a volver a ocurrir, y quiero invitarlos yo personalmente a todos. Guarden sus taquillas, porque yo les quiero regalar otra función”, expresó Yankee desde la enorme plataforma atrapada en lo alto del Coliseo.

De inmediato, la audiencia reaccionó con una contundente ovación seguida por los gritos de “¡MVP! ¡MVP! ¡MVP!”.

Acto seguido, se encendieron algunas luces y se pudo observar al cantante, quien continuó con su mensaje: “Mi gente, (es) la primera vez que experimento una cosa así en el escenario (y) me pasa en el lugar donde quiero dar lo mejor de mí que es Puerto Rico. Todos los que presenciaron esto, oye esto, es una noche para mí tan especial porque se los voy a contar, en ocasiones cuando te ocurren las mayores adversidades ocurren cosas bien bonitas y le quiero dar las gracias a todos ustedes por esos gritos. Uno quiere dar un concierto y quiere dar lo mejor, quiere tirar la casa por la ventana, en mi casa. Y, mira lo que ocurre, tú dices ‘wao, no me esperaba esto. ¿Qué puedo hacer yo decentemente?’ decirle a todos ustedes guarden su boleto, por favor, todos… Pina Record, tú que estás aquí, vamos pa’ la otra función con to’ esta gente”, concluyó antes de que iniciara la música de “Somos de calle” y la plataforma finalmente comenzara a bajar hacia el público. Luego, desde allí, interpretó "Vuelve", "Tú no metes cabras", "Soltera" y "En la cama", entre otros clásicos.

El percance técnico no fue obstáculo paraque el llamado "Big Boss" saliera airoso del resto de la velada musical que se extendió durante casi tres horas. De hecho, si el artista no hubiese aclarado el problema técnico al quedar atrapado en la plataforma superior, muchas personas del público jamás se hubiesen enterado del incidente en la primera de las diez funciones de su espectáculo "Con calma pa'l Choli".

Tras el suceso y previo a que concluyera el concierto, la voz de "Dura" volvió a recordar a los fanáticos el nuevo show.

El Nuevo Día supo que anoche mismo se citó una reunión de emergencia con el equipo del concierto para conocer los detalles de lo sucedido y cómo corregirlo para las funciones que restan en el recinto de Hato Rey.

De igual forma, ante el emplazamiento del artista al productor Pina de ofrecer otra función libre de costo para los que asistieron al primer el show, la producción trabaja con inmediatez para viabilizar cuándo podría ser y cómo sería el proceso para redimir los boletos.

Tras el espectáculo, el reguetonero publicó un vídeo de agradecimiento a todos los seguidores por el cariño recibido en la velada musical.

“Orgulloso de ser de aquí de haber sido criado y vivir aquí en Puerto Rico. Hoy sí que se sintió ese cariño tan especial. Mi gente hubo un pequeño percance, pero olvídate de eso. El efecto más grande fue el cariño que me brindaron. Silencio los que tienen sus boletos guárdenlos… los espero pronto y lo que vienen mañana a gozarse el mejor show libra por libra”, expresó el exponente urbano en su Instagram.

Hace 12 años, la voz de "Gasolina" no se presentaba en el Coliseo como solista. El artista anoche no defraudó a sus seguidores al ofrecer lo que el denomina el "mejor show libra por libra".

1 / 10 Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email Esta es la primera de diez funciones que Daddy Yankee tendrá en diciembre en el Coliseo José Miguel Agrelot. (Juan Luis Martínez Pérez)

El reguetonero viene de otro año lleno de éxitos. Recientemente, la plataforma YouTube anunció que el video musical de “Con Calma” fue el más visto en todo en el 2019. (Juan Luis Martínez Pérez)

Daddy Yankee no se presenta en el Coliseo José Miguel Agrelot desde hace 12 años. (Juan Luis Martínez Pérez)

Una de las cualidades que le ha permitido mantenerse vigente es la capacidad de adaptar su trabajo a las tendencias. (Juan Luis Martínez Pérez)

Muy poco ha trascendido sobre lo que verá el público que asista esta noche o a cualquiera de las 10 funciones que se vendieron en tiempo récord. (Juan Luis Martínez Pérez)

Para estas primeras tres funciones han solicitado acreditación representantes de medios internacionales. (Juan Luis Martínez Pérez)

Raymond Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, es uno de los exponentes más escuchados en la plataforma Spotify. (Juan Luis Martínez Pérez)

Parte de la escenografía de la tarima contaba con la cabina de un avión. (Juan Luis Martínez Pérez)

Al momento de esta publicación, el video musical de "Con Calma" cuenta con 1,604 millones de vistas. (Juan Luis Martínez Pérez)

En el 2017, Daddy Yankee fue parte vital de la canción “Despacito” junto a Luis Fonsi, la cual logró posicionarse como la número 1 en 80 países, según cifras de Spotify. (Juan Luis Martínez Pérez) Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email