View this post on Instagram

Ayer tuve una súper presentación en Bogotá que me la disfrute de principio a fin, y hoy cuando despierto me encuentro con esta noticia. Les confieso que esperaba de mi isla el respaldo pero no a esta magnitud ???? Gracias nuevamente por demostrarme tanto amor y respeto, ustedes saben que es recíproco. Wao Gracias ???? ! Dime @pinarecords1 que tú opinas ? #concalmapalcholi 5-6-7-8 -13-14 ????????