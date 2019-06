Para el intérprete de música urbana Dalex, la vida ha cambiado dramáticamente en muy poco tiempo. Antes de empezar a ganar seguidores con sus temas influenciados por el ritmo R&B, se dedicaba a trabajar en una barbería. Era en las noches o durante el tiempo libre que se inspiraba para escribir y grabar sus canciones.

Hoy, sus días son un ajetreo constante porque tras el éxito del tema “Pa mí “ junto al cantante Rafa Pabón, su agenda está constantemente ocupada. Luego, Dalex ha continuado saboreando éxitos tras el lanzamiento del remix de este tema junto a Pabón, Sech, Cazzu, Feid, Khea y Lenny Tavarez. El video oficial de esta canción cuenta con más de 77 millones de vistas en YouTube.

El éxito también logró el primer lugar en el Top 50 Spotify Global en 17 países y fue líder en la lista Top 100 de Apple Music en 4 países. Como logro adicional, fue la segunda canción más escuchada en Spotify en todo el mundo, con más de 12 millones de oyentes mensuales y fue destacada por revistas especializadas como Rolling Stone y Billboard.

Dalex ya logró su primera nominación a los Premios Juventud 2019 de Univisión, que se celebran el próximo 18 de julio, en la categoría La Nueva Generación Urbana. Mientras, el artista promociona su primer álbum de estudio "Climaxxx", que contiene 15 temas y ya se posicionó #13 en el Top Latin Album y #8 en el Latin Rhythm de Billboard. Además, ha subido en la lista de Billboard’s Latin Rhythm Albums durante tres semanas consecutivas y fue nombrado "Album of the week" en el mes de mayo por Tidal.

El segundo sencillo del disco, “Cuaderno”, producido por Dimelo Flow y Wain, ingresó en el Global Top 200 de Spotify y está entre las 10 más escuchadas en países como México, Argentina, Chile, Colombia y España, según la lista oficial publicada ayer por Spotify. Mientras, en Youtube, el vídeo del tema que reúne a Nicky Jam, a quien Dalex identifica como una de sus inspiraciones, alcanza en tres semanas más de 22 millones de reproducciones.

De más está decir que atrás quedaron cinco años de trabajo en una barbería, primero en Puerto Rico y luego en Orlando. Ahora, todo el tiempo de Dalex está dedicado a componer y grabar canciones.

Nacido Philadelphia, el artista se mudó a muy corta edad a Juana Díaz, Puerto Rico, junto a su madre y su hermana (un año mayor que él). En el municipio sureño, creció pasando mucho tiempo encerrado en su cuarto, escuchando música. También solía acompañar a su mamá cuando salía a trabajar limpiando casas para mantener a la familia.

“Yo me crié con mi abuelita, mi mamá y mi hermana. Eso me ayudó. Pienso que entiendo bastante a las mujeres en muchas cosas, me enseñó a ser más protector con las mujeres. También tengo una nena de 4 años. Hay mujeres en mi vida por todos lados”, comentó quien también es padre de un niño.

Cuando se graduóde escuela superior, Dalex ya sabía que quería perseguir una carrera musical pero era demasiado tímido para darse a conocer. Así fue que, a insistencias de su madre para que estudiara, hizo un curso de barbería y empezó a trabajar. Luego, se mudó a Orlando y fue allí que le llegó un golpe de suerte.

“A mí me descubre David Torres, en paz descanse. Él trabajó en sus comienzos en Nicky Jam y Daddy (Yankee). Un día llegó a la barbería, y el barbero que estaba al lado mío le dijo que cantaba. Entonces él dijo tírate algo. La barbería estaba bien llena y dije: vamo’ a cantarle”, contó.

A partir de ese encuentro, se formó el dúo Jayma y Dalex. Cuando este junte se disolvió, el puertorriqueño siguió trabajando como solista y grabó dos EP, “License to trap”y “La nueva ola”. Además, se mantenía viajando con frecuencia a Puerto Rico para presentarse en actividades. En la isla, fue el tema “Pa mí” el que hizo que sus seguidores aumentaran exponencialmente.

Con Climaxxx, Dalex sigue explorando temáticas reales, de experiencias propias o conocidas.

“Este es un disco que define mucho mi estilo. Mi esencia es el R&B. Le quise dar un concepto bien sexy”, dijo al confesar que fue un reto posar con el torso desnudo para la imagen en la carátula, porque en el fondo sigue siendo un chico tímido.

Las canciones de esta producción, según Dalex, son mayormente suaves, sensuales, “para momentos de intimidad”.

Mientras promociona este trabajo, el artista de la disquera Rich Music acaba de completar una gira de presentaciones que lo llevó por ciudades europeas como Tenerife, Huelva, Lanzarote, Lleida, Igualada, Madrid, y Barcelona.

“Para mí, lo que está pasando es una bendición, de verdad. Le doy gracias a Dios todos los días. No tengo palabras para explicarlo, pero estoy bien contento”, apuntó en una entrevista reciente con El Nuevo Día.