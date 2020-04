View this post on Instagram

En esta ocasión voy a invitar a mis compañeros @sebastianyatra @lucianopereyraoficial y @greeicy1 A que se animen a cantar y compartir con nosotros su versión de #Situlaquieres Y también me gustaría que el club de fans de España retaran Al club de fans que desee de otro país. Seguro qué @aitanax se anima a retar a otros companeros!!! Un beso!!!