Disney sigue estando a la vanguardia en cuanto tendencias y mercadeo se refiere, pues este miércoles Spotify Technology SA anunció que adhieren a su catálogo gran parte de la extensa biblioteca musical de Walt Disney Co con canciones como "Let It Go" y "A Whole New World".

La casa productora estableció una alianza con la plataforma de canciones para destinar un espacio a estos famosos temas musicales, incluidos los de los clásicos animados y los live action, además de sus emporios de Pixar, Star Wars y Marvel.

De tal manera que los usuarios podrán encontrar las canciones de los soundtracks de las películas como “The Lion King”, “Avengers” “Star Wars” “Coco”, “Cars”, “Frozen”, entre otras.

La presencia de este listado provocó que en tan sólo unas horas se incrementara el tiempo de consumo de música de estas producciones, llegando a alcanzar los 2 millones de minutos en lo que va del 2019.

Por el momento, el Disney Hub está disponible en Australia, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Nueva Zelanda, y Sudáfrica, pero es probable que en los próximos meses llegue a otros países.