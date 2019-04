La música urbana ya encontró su nueva novela. Se trata del cruce de mensajes entre Anuel AA e Ivy Queen.

El trapero puertorriqueño publicó un “story” en su cuenta de Instagram en el fin de semana en el que sin hacer mención de Ivy, una de las primeras mujeres en despuntar en el reguetón, cuestionaba porqué se le sigue haciendo llamar la “Reina”, sobre todo cuando lleva varios años sin sonar un éxito radial.

“Como me van a decir que una mujer que no pega una cancion hacen más de 7 años es la reina del reggaeton??????? LOS NÚMEROS NO MIENTEN!!!!!!! Kobe era el Rey pa sus tiempos pero ahora es LEBRON!!!!!!”, lee el mensaje textual que publicó Anuel en su cuenta @anuel_2blea.

Parte de la publicación de Anuel AA en Instagram.

Las respuestas no se hicieron esperar, encabezada por la de la artista, quien le recordó a Anuel, de donde viene y cuál es su motivación.

“Construí a base de sacrificios, cimientos para armar un Puente por el que hoy caminan mujereds. Siempre Abogando a la union femenina y apoyando muchísimo al talent nuevo. Sorprendida con las faltas de Respeto! Indignación total!”, expresó Ivy en cuenta de Twitter @IvyQueenDiva.

Pero la cosa no quedó ahí. La intérprete de éxitos como “Yo quiero bailar” y “Dime” publicó un story en su cuenta de Instagram en el que aparece un arte que la muestra como heroína de una serie de anime japonesa con un mensaje directo a Anuel, quien es pareja de la intérprete colombiana Karol G.

“¿Será que tengo que recordarte de dónde vengo? “Culicagao Anuel AA, ¡tú no quieres cruzarte con la reina!”, lee el mensaje de Ivy Queen.

A la controversia se han unido múltiples artistas de la vieja y la nueva escuela, que no han querido dejar pasar la oportunidad para reconocer la trayectoria de la intérprete boricua, pionera en la escena “underground” y el reguetón, y pedir respeto para lo que ha hecho en sobre 15 años de carrera.

Uno de ellos fue Don Omar, quien en un extenso “live” en su cuenta de Facebook expresó elogios a la artista, a la que también se refirió por su nombre real de Martha Pesante.

“Cuando Don Omar tenía el tema ‘Dale Don, Dale’, Ivy Queen era la artista más tocada en Colombia. En Medellín, Colombia. Ninguno de los otros artistas había despuntado como la estaba hacienda ella. Ivy tenía un concierto gigantesco (…), habían casi 54,000 personas o 55,000 personas en aquel estadio. ¿Y ustedes saben porqué Don Omar estuvo allí? Porque Ivy Queen habló de Don Omar y esa fue mi primera llegada (a Colombia)”, expresó Don Omar en un “live” en Facebook.

El artista, que se presentó en Medellín en los pasados días, expresó que la razón para hacer el video era mostrar respeto a una mujer y colega del género que siempre le ayudó.

“Este video lo quiero hacer con mucho respeto, tanto para mi amiga Martha Pesante, mejor conocida como Ivy Queen. Darte las gracias personalmente por las cosas que hiciste a mi favor y que quizás ni te diste cuenta”, afirmó Don Omar, quien también se expresó con cortesía de Anuel.

Cosculluela, en cambio, fue tajante en su evaluación de la controversia

“Hay que aprender que cuando empezó esta pende*@ esto era un género underground. Esto llegó a ser ilegal y Ivy era de las personas que abrieron las puertas para que nosostros crucemos”, señaló el artista.

Falo fue otro que escribió en sus redes sociales en defensa de Ivy Queen y preguntó si otros colegas del género saldríana a apoyarla.

Pero también hubo exponentes de las nuevas generaciones que se unieron a la discusión y se colocaron en el bando de “la Caballota”

“La única que la calle bautizó. La que se pegó por la calle y no por la radio. Respect a esta MILF @Ivyqueendiva #Legend”, escribió Jon Z en su cuenta de Instagram.

Uno de los que se expresó con mayor contundencia fue Residente, quien sin nombrar a nadie, hizo un vídeo que publicó en Instagram en el que exhortó a los artistas más jóvenes a reconocer a los que abrieron caminos en el género antes que ellos.

View this post on Instagram La [R] es de [R]espeto / The [R] is for [R]espect A post shared by René Pérez Joglar (@residente) on Apr 7, 2019 at 6:15pm PDT

“A esos chamaquitos que están empezando en el género urbano que todo les va bien, deben saber algo: el género urbano lleva años batallando con las puertas cerradas. Ha sido bien jod*#@ cabr… abrir esa puerta, no fue como ahora y tienen que respetar a la gente que lleva años en esto. No lo digo por mí, lo digo por colegas míos. Tienen que entender que a esa puerta hubo que darle duro y mucha gente formó parte de que el género urbano esté abierto ahora”, afirmó René Pérez.

Acto seguido, Residente indicó a los nuevos artistas que no traten de justificar su calidad e impacto basado en números de ventas o seguidores en redes sociales.