Orgullosa y feliz de poder contribuir con su talento a la rehabilitación del Teatro de la Universidad de Puerto Rico y al Departamento de Drama del Recinto de Río Piedras de esta institución, la cantante Ednita Nazario se presentó a casa llena en la mencionada sala la noche del sábado, derrochando energía, sensualidad y simpatía; todo esto sin permitir que una lesión en su rodilla izquierda restara un ápice de brillo a su bien ganado título de diva.

Ednita irrumpió en escena hacienda gala de su potente voz y acompañada de una bien acoplada banda, coristas y cuerpo de baile, interpretando los temas “Muñeca inflable” y “La fuerza de un te quiero”.

Tras recibir una potente ovación de pie de la audiencia, la intérprete contó que el recinto riopedrense fue su alma máter por dos meses pues, aunque su sueño de joven era obtener una maestría en música, para el momento de matricularse ya su carrera artística estaba en una etapa ascendente y sólida por lo que no siguió estudiando. Aun así rememoró que a lo largo de su carrera se había presentado en la “IUPI” para contribuir con el desarrollo del recinto.

“No lo digo para recibir aplausos, lo digo porque es un privilegio ayudar a la universidad. La iupi es el corazón de Puerto Rico, un lugar donde nuestros jóvenes deben sentirse seguros de poder estudiar para construir el Puerto Rico que se necesita”, manifestó.

El cantante y músico Daniel Díaz, conocido por su invención del Tripandero, acompañó a Ednita en la interpretación del tema “Soy tuya". (Héctor A. Suárez de Jesús / Cortesía UPR-RP) Acto seguido hizo referencia con humor a su rodilla lesionada, la cual protegió con una rodillera que le inmovilizaba parte de la pierna. “Como yo no canto con las rodillas, vine a pasar una noche espectacular y pasional, porque esta cita yo no me la iba a perder por nada”, expresó arrancando aplausos y piropos de la audiencia conformada por un público mixto de adultos y jóvenes que coreaban con energía los temas de la Diva de Ponce.

Ednita realizó un recorrido por buena parte de sus éxitos, como “A que no te vas”, “Lloviendo flores”, “Si no me amas”, “No te mentía” y “Soy tu amante”. Incluso cantó el coro de una cancion que formará parte de su nueva producción discográfica y que decía “No estoy bien, pero no vuelvas”.

La artista hizo un pausa para manifestar su orgullo de ser boricua, a la vez que llamó a los presentes a valorar la cultura puertorriqueña.

“Ser puertorriqueña es un privilegio, un placer y una chulería”, expresó y acto seguido llamó al escenario al joven cantante y músico Daniel Díaz, conocido por su invención del Tripandero. Este se hizo acompañar del cuatrista José Eduardo para interpretar el éxto “Hijos del cañaveral”, de René Pérez. Ednita se les unió y luego pasó a interpretar su tema “Soy tuya” mientras se proyectaban en una pantalla imágenes de Puerto Rico.

Tras casi dos horas de concierto, Ednita concluyó su presentación cantando dos éxitos que dedicó a los hombres puertorriqueños: “Vengada” y “Para el peor amante”, aunque aseguró que no tiene nada en contra del género masculino.