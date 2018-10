Nueva York - Eduardo Cabra lanzó hoy su primer álbum post Calle 13 como parte de su nuevo proyecto Trending Tropics. Y aunque el disco habla fuertemente sobre nuestra dependencia a la tecnología, el músico puertorriqueño quiere dejar algo en claro: no busca juzgar a nadie.

“Esto es bien importante y por eso hago tanto énfasis. Presenta temas, cosas que uno ve o también uno lee por el Internet. No lo critica”, dijo Cabra el jueves en una entrevista telefónica con The Associated Press.

Cabra, también conocido como “Visitante”, explicó que Trending Tropics es “un taller de producción” que creó con el cantante y compositor dominicano Vicente García (cuyo álbum “A la Mar” produjo), en el que invitan a distintos cantantes a colaborar.

Su primer disco, que lleva el mismo nombre del proyecto, está integrado por 10 canciones que incluyen el sencillo “Elintelné”, con Wiso G, así como “Silicone Love” con Ana Tijoux, “Reasons to Fight” con Ziggy Marley y “La enfermedad” con Li Saumet, entre otros. Todas las temáticas de estas canciones van por la misma línea.

“Lo que más o menos trata de presentar el proyecto de Trending Tropics es nuestra relación actual con la tecnología en diferentes facetas: está el amor, está lo social. En ‘Elintelné’ era el tema apocalíptico, ya era el final. En el puente de esa canción hay un ser que enfrenta al internet y le dice ‘¿qué es lo que tú quieres de nosotros?’”, dijo Cabra.

Entre las que considera más fuertes mencionó, aparte de “Elintelné”, “Silicone Love”, sobre una persona que quiere compartir su vida con una muñeca de silicona; “The Farm”, sobre la venta de “likes” y “views” para sentirse uno querido y triunfar en la vida; y “La muerte de la muerte” con Riccie Oriach y Pj Sin Suela, sobre los avances de la ciencia para buscar la inmortalidad.

Como músico, admite que la tecnología le ha ayudado a resolver desafíos como el que presentó este disco al tener que trabajar con muchos de los invitados a distancia. “Poder colaborar con gente es más fácil”, dijo Cabra. Aunque él es más “old school”: prefiere trabajar con los demás en la misma habitación.

“Dentro de nuestro entorno y la vida que nosotros tenemos dentro del estudio de grabación también, la tecnología juega un papel fundamental en la manera de hacer música y en la manera de comunicarnos”, añadió.

Cabra se disponía a viajar el viernes a España, donde él y García presentarán Trending Tropics en un par de conciertos, el 22 de octubre en Madrid y el 24en Barcelona, acompañados por varios músicos y una especie de “robot” en el escenario: una pieza de arte con movimiento creada por el artista plástico puertorriqueño Jesús Gómez con la ayuda de otros colegas boricuas, que va a representar a cada uno de los colaboradores del disco.

El ganador de 26 Latin Grammy (un récord que mantiene con su medio hermano René Pérez, la otra mitad de Calle 13) competirá por otros tres gramófonos dorados en noviembre, a álbum del año y grabación del año, por la producción de “Encanto tropical” y “Bailar contigo” de Monsieur Periné, respectivamente; y a productor del año, un trofeo que ya obtuvo en el 2017.

“A mí todo lo de las premiaciones me dan un poquito como de, ¿cómo decirte? Uno se pone contento pero igual no sé, con tanta música chévere en el mundo pues me da un poquito de cosa”, dijo el artista con humildad. “Es que reconozco que hay muchas cosas nítidas pasando en la música”.