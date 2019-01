Broadway prepara un nuevo musical y en esta ocasión las protagonistas serán las canciones de la intérprete canadiense Alanis Morissette, que incluyen "You Oughta Know".

La cantante y compositora permitió que los temas de su exitoso álbum lanzado en 1995 "Jagged Little Pill" se usen para una nueva puesta teatral que los productores planean estrenar en Broadway el próximo otoño.

"Jagged Little Pill" fue interpretado por el American Repertory Theater el verano pasado, en Massachusetts que es dirigido por Diane Paulus y tiene una historia original de Diablo Cody, la guionista de "Juno".

En esa ocasión se presentó por 10 semanas con todas las entradas agotadas, publica el diario The New York Times.

Morissette compuso las canciones del álbum con el estadounidense Glen Ballard, quien colaboró con el británico Dave Stewart en el musical del grupo Eurythmics "Ghost: The Musical".

La producción del musical estará a cargo de Vivek J. Tiwary, Arvind Ethan David y Eva Price, quienes anunciaron la llegada "Jagged Little Pill" a Brodway, reveló The New York Times.

La prensa especializada destacó que la dirección coreográfica estará a cargo de Sidi Larbi Cherkaoui.

Mientras que la supervisión musical estarán bajo el mando de Tom Kitt.

De esta manera Morissette se une a un grupo de estrellas del pop y del rock que incursionan en la Meca del teatro, incluyendo a Bruce Springsteen, Sting, The Go-Go's, Sara Bareilles, Billy Joel y Cyndi Lauper.