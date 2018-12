LA HABANA, Cuba.- Como un despojo del miedo, una alarma contra la “epidemia de la soledad”, llega “El grito mudo”, sencillo que encabeza el próximo disco del polémico trovador cubano Carlos Varela, el primero que graba con canciones inéditas desde “No es el fin” (2009) y en el cual profundiza en temas sentimentales y de toque social.

Varela es uno de los trovadores cubanos de mayor proyección internacional, al punto de que sus canciones han sido parte del repertorio de artistas como Miguel Bosé y Ana Belén; y seleccionadas por los famosos directores de cine Alejandro González Iñárritu y Tony Scott para las bandas sonoras de sus películas. En 2015, HBO Latino estrenó el documental sobre su vida "The poet of Havana" (Ron Chapman), narrado por el actor y productor boricua, Benicio del Toro, su amigo y un fanático de la obra del cubano.

El vídeo con la letra de “El grito mudo” fue estrenado en YouTube y está inspirada en la historia de Lucía –nombre al que regresa el autor-, una chica de 13 años que cansada de sufrir acoso escolar dibujó en su diario cómo se suicidaría. Varela llama la atención sobre conflictos de actualidad como el bullying y el ciberbullying, causantes de que muchos adolescentes decidan quitarse la vida aislados en el silencio de sus habitaciones.

“El grito mudo puede estar muy cerca de ti, a tu lado, pero no lo sabes porque no lo ves, no lo escuchas”, alertó en sus redes sociales quien es uno de los cantautores de habla hispana más respetados.

Sobre el álbum que estrenará adelantó: “es sin dudas mi mejor disco” y regresa a la crónica de su país mediante canciones sobre “el miedo, el silencio, el bullying, el amor, el desamor, la incertidumbre del emigrante que llevamos dentro, la soledad, la duda, la religión y el poder, el barrio, las noticias, el pasado y el mañana”.

El fonograma incluirá 12 títulos.

El autor de “Siete”, “Muros y puertas”, “Lucas y Lucía” y “Una palabra”, tardó 10 años para publicar otro CD.

“Llevaba tiempo estudiando mucho y componiendo nuevos temas. Algunos he ido grabándolos poco a poco, (…) cuando decido grabar un nuevo disco, me lo tomo muy en serio”, comentó Varela a la revista cubana Vistar.

Las canciones de “El grito mudo” se han ido probando ante públicos de Nueva York, Tampa y Miami. Entre los temas que mejor recepción han tenido durante el tour por Estados Unidos que realizó este año destaca “El bostezo de la espera, el miedo y coronas de flores”, donde afirma que “Ningún poder nunca jamás/Nos vendrá a pedir perdón/Por no volver a vernos/Nunca más”.

Varela ha sido uno de los cantautores latinoamericanos admirados por Joaquín Sabina. Juntos compusieron “Tan joven y tan viejo”, incluido en el disco “Yo Mí Me contigo” del autor ibérico, y realizaron una gira por varias ciudades de España en 1995. Ese año Varela ganó el premio ONDAS al Artista Revelación en España.

El músico habanero también ha compartido escenario con íconos de la canción latinoamericana como Fito Páez, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, junto a quien se presentará en marzo de 2019 en el Flamingo Theater-Bar (Miami), por primera vez en dúo acústico.