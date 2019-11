Luego de presentarse en diversos escenarios internacionales, el percusionista puertorriqueño Héctor "Coco" Barez regresa a su hogar para presentar su innovadora propuesta "El Laberinto del Coco".

La primera cita será hoy, jueves, a las 9:00 p.m., en El Bastión, en el Viejo San Juan, donde presentará su propuesta "unplugged". El otro show ocurrirá el miércoles, 27 de noviembre, a las 9:00 p.m., en el local La Respuesta, en Santurce.

En "El Laberinto del Coco", Barez utiliza la bomba puertorriqueña en su expresión más orgánica y rústica incorporando la batería como un elemento para expandir los recursos y sonoridad de la bomba y sus cantos tradicionales en el batey.

“Presentar 'El Laberinto del Coco' en Puerto Rico es el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Es tener la posibilidad de expresar mis vivencias a través de la música que me identifica como puertorriqueño y eso me llena de orgullo. Aunque compartir algo tan personal me deja en una posición vulnerable, siento que el proyecto debe regresar donde comenzó. Dejarlo engavetado sería una cobardía de mi parte además tengo que pagar esta deuda con la tierra que me vio nacer”, afirmó en comunicado de prensa el percusionista y productor, Héctor “Coco” Barez.

En la presentación de esta noche en El Bastión, “Coco” estará acompañado de las cantantes Chamir Bonano y Kiani Medina, así como de Amarilys Ríos, Andrés “Kino” Cruz y Efraín Martínez, quienes estarán en la percusión.

En el concierto de La Respuesta, en tanto, se presentará junto a Víctor Emmanuelli & Bomba Evolución en una noche llena de posibilidades donde la bomba servirá de guía para explorar ambas propuestas musicales. Ambos eventos comienzan a las 9:00 p.m y el costo de entrada es $10 por persona.

“Les invito a mi laberinto, donde las posibilidades son infinitas. Es muy probable que nos encontremos en el camino o quién sabe, quizás no, pero de seguro el que asista a La Respuesta y al Bastión tendrá una experiencia única y claro está, un buen tema de conversación. Los espero en el Laberinto”, compartió Barez.