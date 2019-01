A pesar de que envió un comunicado de prensa en el que admite que el artista urbano Ozuna aparece en un vídeo de contenido sexual que ha sido difundido en internet, Vicente Saavedra, manejador del artista, expresó en el programa radial “Los reyes de la punta”, que se trata de un montaje.

“Si algo me consta es que se nota es que un videomontaje. Es un vídeo alterado. Esa portada de la película es montada. No estaban esos tipos en el vídeo. Ozuna no está compartiendo con los tipos. Hubo un vídeo, hicieron un corte y hubo una transición”, indicó Saavedra.

En el mencionado programa radial el manejador afirmó hoy miércoles, que el reguetonero cometió un error en la juventud y que hoy le toca enfrentar las consecuencias que asumió con la admisión.

“El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El hombre está claro y esto es una enseñanza de que tenemos que tener cuenta con la intimidad de las cosas que uno hace. Ozuna es mi gallito de pelea siempre y cuando él admita sus errores”, aseguró el manejador a preguntas de Jorge Pabón “El Molusco”.

Sobre los comentarios de índole homofóbica emitidos por el rapero Don Omar, y que se han interpretado como dirigidos a Ozuna, el manejador de este último aseguró que los mismos le indignaron.

Según dijo Saavedra, la voz de “Danza Kuduro” nunca ha ido de frente como otros artistas en sus “tiraeras” contra Ozuna y aunque le reconoce ser un ícono en el género, opinó que “su tiempo en la música ya pasó”.