El actor nacido en Nueva Jersey, John Travolta fue uno de los encargados de entregar uno de los premios en los MTV VMA’s 2019, pero su participación resultó un tanto bochornosa.

Tal parece que a la estrella de cine le costó caro entregar el premio de Vídeo del Año. Esto se debe a que el intérprete de 65 años confundió a Taylor Swift con una de las personalidades que aparecen en el show televisivo de RuPaul.

Travolta daría el premio junto a su coprotagonista de “Hairspray”, Queen Latifah. Después de que Latifah anunció que Taylor Swift había ganado por su canción "You Need to Calm Down", muchas de las estrellas que aparecieron en su vídeo musical se unieron a ella para aceptar el premio.

John Travolta confundió a Jade Jolie con Taylor Swift cuando le entregó el premio al 'Video del año'. ?? pic.twitter.com/3L3G0iqrXU — Christian Allen (@ch_allen) August 27, 2019

Pero cuando los amigos de Swift, Hannah Hart, Todrick Hall, Dexter Mayfield y Riley Knoxx, subieron al escenario, Travolta pareció entregar el premio a Jade Jolie, confundiendo a la estrella de RuPaul con Swift.

El gran olvido del protagonista de “Grease” hizo que casi le diera el mencionado galardón a Jade Jolie, que tiene un ligero parecido con la cantante de 29 años.

Finalmente, Taylor recibió el premio gracias al clip de "You Need to Calm Down", una canción que crítica la homofobia y presenta cameos de celebridades de la comunidad LGBT de alto perfil.

Sin embargo, los espectadores no tardaron en señalar el error de Travolta. "John Travolta otorgó el premio de Taylor Swift a Jade Jolie, pensando que fue ella. Lo mejor que sucedió en toda la noche", escribió un usuario, según detalla el diario británico Daily Mirror.