El cantante Tony Vega se recupera hoy de una intervención quirúrgica en el corazón a la que fue sometido de emergencia, informó la familia del artista en la cuenta oficial de Facebook del salsero.

El vocalista se encuentra hospitalizado en Atlanta luego de sufrir ayer un fuerte dolor en el pecho, por lo que tuvo que ser operado.

“Hoy, el 12 de mayo del 2020, a las 8:35 am, el personal médico que le está atendiendo nos comunicó que gracias a Dios, luego de una larga noche, se logró el cometido de la cirugía y nuestro querido Tony, aunque está muy adolorido, está respondiendo bien a la operación”, lee el comunicado publicado esta mañana por la familia Vega.

En la noche de ayer, lunes, la familia del vocalista dio a conocer el percance de salud de Vega y el traslado a un hospital en Atlanta.

"Durante el transcurso de esta tarde nuestro querido Tony Vega ha sido trasladado al hospital de Atlanta por un fuerte dolor en el pecho; después de una revisión por sus médicos nos informan que tendrán que realizar una delicada intervención en el corazón. Pedimos a todos que nos unamos juntos en oración, para que nuestro padre celestial guíe esta intervención", reza el escrito publicado en Facebook.

En los últimos años el intérprete ha tenido varios percances de salud, uno de ellos fue provocado por altos niveles de colesterol y triglicéridos, tuvo una cirugía de paratiroides en Alabama en el 2019 y afortunadamente se recuperó.

En febrero de este año la voz de "Aparentemente" conversó con El Nuevo Día y aseguró que se encontraba muy bien de salud. Su único reclamo fue que había ganado peso.

