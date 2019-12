En contadas ocasiones, Enrique Iglesias se presta para hablar de su vida privada, aunque esta vez hizo una excepción para sincerarse sobre la relación que lleva con su padre, Julio Iglesias.

Fue durante una entrevista con “ICON”, donde relató cómo se rompió el vínculo entre ellos y han mantenido un especie de ‘guerra fría’ que los ha distanciado aún más.

Fue por ello que el cantante reveló que tras varios años de mantener distancia con su padre, decidió tomar el teléfono y llamarlo para abrir las puertas a una posible reconciliación y señaló: “Enseguida tomó el teléfono. Tuvimos una conversación muy bonita. Estaba bien de ánimo. Fue una conversación de esas en las que eres consciente de que es especial. Me reconfortó mucho”.

Y agregó: “Los dos somos muy competitivos. Nos tenemos un respeto mutuo, más ahora que hace 25 años. Es mi padre y lo quiero con toda mi alma. Lo respeto y lo admiro y hasta en parte entiendo las cosas que ha hecho en su carrera y en su vida personal”.

Según informa el portal español “Semana”, la ruptura entre ambos cantantes se suscitó cuando: “Enrique le envió el disco a su padre y este dijo que era una porquería, que no iba a llegar a nada. Que el que sabía de música era él y que debería apoyarse en él. Creo que ahí se equivocó Julio”, así lo declaró Alfredo Fraile, el que exmánager de Julio Iglesias.

Aunque Enrique ha declarado que esta situación no ha sido nada sencilla para él: “A los 18 años me separé de mi familia por completo. Y fue difícil. Me fui y durante diez años no tuve absolutamente ningún contacto con mi padre. No empecé a tener contacto con él hasta que falleció mi abuelo (2005, cuando Enrique Iglesias ya tenía 30). Son muchos años. Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba fuerza. Y, sobre todo, perseguía el objetivo hacerlo a mi manera”.