El regreso triunfal de Manny Manuel a los escenarios de Islas Canarias en España el pasado sábado sigue dando de qué hablar y cada día que pasa se conocen más detalles sobre su presentación en el Carnaval de Güímar en la isla de Tenerife, donde el artista boricua se reivindicó ante el público tras su fallida presentación de febrero en Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Una de las anécdotas que más llamó la atención relacionadas al evento del sábado fue el hecho de que a minutos de subir al escenario, el merenguero de Orocovis fue bendecido por el parroco de la iglesia de San Pedro, a petición de la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro.

“El escenario es frente a la iglesia de San Pedro, de nuestro patrón. Le pedí (al parroco) que bendijera a Manny Manuel antes de salir al escenario. Y ese hombre (Manny) con las lágrtimas en los ojos, nervioso también. Y bueno, se crecía. Se veía como primero (Manny) estaba nervioso, porque me imagino que estaba nervioso por cómo el público lo pudiera recibir. Y se vio como se creció en ese concierto”, dijo Castro en entrevista telefónica con los periodistas Julio Rivera Saniel y Milly Méndez del programa Dígame la Verdad (Radio Isla 1320 AM).

De acuerdo a la alcaldesa, a la presentación de Cruz Manuel Hernández acudieron sobre 20,000 personas que gozaron de más de dos horas de concierto.

“El sábado nuestro Rey de Corazones dio lo mejor de sí. Cantó con el alma y se llevó a todo un público de todos los canarios que nos congregamos allí. Tuvimos el honor de disfrutar de un concierto de casi tres horas que nuestro Manny se entregó a su público y lo vivió”, narró Castro.



“Él no se quería ir, como nos dijo allí, cantaba con el alma”, apuntó la alcaldesa.

Castro destacó la gran presencia de medios que acudió a ver a Manny Manuel tras el revuelo que causó en febrero su intento de cantar en el Carnaval de Las Palmas, de cuyo escenario fue bajado entre insultos, pitos y abucheos al presentarse en un estado al que muchos atribuyeron a una borrachera.

“(Había) como 50 medios de comunicación pendientes y él era consciente de que muchos también venían por el morbo de a qué Manny podían encontrar. Pero allí el primero que se lanzó fue Cruz Manuel y después enseguida Manny Manuel. Estuvieron el artista y la persona”, contó Castro.

La alcaldesa de Güímar indicó que el sábado, el boricua “calló muchas bocas”.

“Era lo que esta alcaldesa y mucha gente queríamos, porque un fallo lo puede tener cualquiera, todos somos seres humanos. No se podía ir de Canarias con esa imagen, pues tiene mucha gente que lo quiere”, expresó Castro.

En la entrevista, la oficial expresó que Manny Manuel pidió perdón en varias ocasiones, tanto antes como durante su concierto del sábado. Además, compartió Castro, el artista no cobró por su actuación.