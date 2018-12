College Park - Kelly Clarkson le envió un mensaje de apoyo a una madre que fue captada imitando una de sus canciones en una cámara de fans mientras su hijo trataba de cubrirse con el abrigo para evitar que lo vieran.

El video de la actuación de Mandy Remmell de "Since U Been Gone", de Clarkson, en el juego de baloncesto de la Universidad de Maryland del martes, y la reacción de su hijo de 10 años, ha capturado más de 700,000 visualizaciones.

Clarkson, quien es coach en "The Voice" de NBC, tuiteó: "Este es mi tipo de mamá".

This is my kind of mama ???? #ThatKidIsNotHavinIt ?? https://t.co/eGCxTKYAsv — Kelly Clarkson (@kelly_clarkson) December 12, 2018

Luego de ver el mensaje de la artista, Remmell contó a la cadena WTTG-TV que se vivió el momento y agregó que fue maravilloso que Clarkson pueda relacionarse con su situación.

