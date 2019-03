Tomas Pearson, exguitarrista de la agrupación de reggae Los Cafres y compositor de varios de sus éxitos, lanzó esta semana su primer disco virtual tras separarse de la agrupación en medio de un proceso para sanar una gran pérdida que lo transformó.

Adelantos de "Gibsong by Reggae Singers” están disponible a través de www.pearsonbrother.com. Mientras, la producción completa podrá adquirirse a través de todas las plataformas virtuales.

La salida de Pearson del grupo con el que compartió durante 20 años ocurrió unos meses después de enfrentar la muerte de su madre. El disco está motivado por ella y dedicado a su memoria, aunque incluye también otros temas que giran en torno a diferentes inquietudes y querencias del músico argentino.

Para Pearson, el fallecimiento de su mamá revolvió todo en su vida y así lo contó por escrito al responder preguntas a través del correo electrónico.

“Se fueron con ella mis alegrías y mis sueños. Mi escala de valores cambió completamente. Sentí que la gran exposición y la fama desmedida tienen un precio muy alto. Y me sentí culpable de no haber podido agarrar a tiempo su enfermedad para salvarla. Ya no tenía la alegría que me caracterizaba en vivo y a unos meses de la pérdida fue inevitable que terminara arrojándome, primero al vacío, y luego a este disco de renacimiento resiliente”, escribió quien compuso todos los temas de la producción.

El trabajo fue editado bajo el nombre Pearson Brother, ya que su hermano Pedro y varios "hermanos" en la música participaron del mismo. Entre esos colaboradores se encuentran Dennis Bovell (Joss Stone), Rico Rodríguez (trombón de The Special y Bob Marley) Henrry Matic (UB40), entre otros de la escena del reggae en América Latina.

Mitad del contenido del disco está formado por poesías que el artista le dedicó a para su madre, “a veces compuestas a llanto pelado en la recepción del hospital”. El músico contó que las escribió en el intento de “robarle tiempo al cielo” cuando sabía que su partida era inevitable.

Otras temáticas que aborda el disco son la desigualdad, el amor, la necesidad de soltar la ira y de sanar.

“Necesitaba decir que sigo vivo”, apuntó el músico.