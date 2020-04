Con la afirmación “¡La lucha ha acabado!”se dio a conocer hoy el fallecimiento de la modelo Jessie Reyes, paciente de cáncer de seno que protagonizó el vídeo musical del tema “Yo contra ti” de Daddy Yankee en 2017.

A la joven le diagnosticaron cáncer en febrero de ese año.

Su muerte fue informada hoy en su página de Facebook, mediante un emotivo escrito que lleva su firma.

"¡La LUCHA ha acabado! No estén tristes pensando en mí. Imaginen que he partido a un lugar realmente maravilloso, he comenzado un largo viaje a la eternidad, en donde estaré feliz y totalmente en paz... ya no me duele nada. Les escribo porque se que mi partida les debe haber tomado por sorpresa y que quizás estén tristes, con los corazones rotos y miles de pensamientos que les invaden el alma. Solo imaginen que no estoy sola, si desde que comencé este proceso han sido miles de ángeles, los que me han acompañado y serán ellos los que me acompañen hasta morar al lado del señor, Dios", reza parte del escrito publicado hoy.

El vídeo del reguetonero fue lanzado en el 2017, como parte de una iniciativa colaborativa con la Fundación Susan G. Komen Puerto Rico (SGKPR).

Por su parte, el reguetonero lamentó la partida física de la joven a quien describió como una guerrera que nunca perdió sus fuerzas y que no permitió que el cáncer le robara su identidad.

“Este #tbt es triste pero a la vez especial. Triste, porque nos levantamos con la noticia de tu partida. Especial, por tu legado. Siempre diste guerra y nunca permitiste que el #cancer robara tu identidad. Nunca olvidaré con la fuerza que cantabas...Vuela alto a ese lugar, donde no existe el dolor, el llanto ni el sufrimiento. Descansa en paz y en poder al lado del Señor. “JESSIE KINGS” #YoContraTi #ModoDeGuerra”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.

La modelo, cabe destacar, no solo se dio a conocer por su participación en el proyecto musical del reguetonero, sino que en medio de su tratamiento desarrolló su propia línea de productos Be Company, dirigida a las pacientes que reciben quimioterapia y radioterapia.

“Convertí el cáncer en oportunidad y en algo positivo. Quiero llevar mi mensaje a mujeres que están pasando algún tipo de enfermedad. Mi tienda se llama Be Company Store porque cuando estaba buscando el nombre quería uno que les dijera a ellas ‘be fabulous’, ‘be strong’, ‘be unstoppable’, ‘be whatever you want to be’, y ahí mi socia me dijo: ‘Lo tienes, be”, contó en el 2018 en una entrevista que concedió a El Nuevo Día.

Entre los artículos de su compañía hay pañoletas para la cabeza, abrigos con espacio para colocar el Medport, gorras, tazas con mensajes positivos, pijamas, ropa para el gimnasio y pañuelos para perritos.