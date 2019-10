Ciudad de México- “¿Papi, qué va a suceder cuando tú faltes?”, fue algo que le preguntó Marysol Sosa a su padre José José. No había una respuesta clara en ese momento, ahora ella visualiza el magno homenaje que recibirá el "Príncipe de la canción" en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Hace muchos años, un día le pregunté a mi papá, ¿qué va a suceder el día que tú faltes? Yo estoy segura que el presidente del país se va a comunicar conmigo para decirme:¿qué espacio le abro porque se ha ido nuestro adorado Príncipe de la canción”, recordó Marysol Sosa ante los medios de comunicación.

La respuesta que se imaginó la hija de José José se cumplió, sin pedirlo y sin saber qué esperar, sólo puede agradecer las muestras de cariño y apoyo que le han ofrecido a su familia en los momentos más difíciles que han atravesado después de la muerte del ídolo mexicano el 28 de septiembre pasado, a los 71 años de edad. La mitad de las cenizas de José José se encuentra en Miami y la otra en el Panteón Francés, luego de una polémica familiar que fue muy mediática.

Finalmente, con ayuda del gobierno local, se realizará el homenaje este viernes 25 de octubre. "El gobierno de la Ciudad se metió en lo que se tenía que meter y logramos hacer nosotros lo que pudimos hacer. Vivo muy agradecida, claro que dimensiono quién es mi papá, al día de hoy todo lo que nos falta recorrer; vivo muy agradecida con la gente, porque mi padre fue un gran cantante, pero también un ser muy querido", expresó.

La hija del intérprete de la balada romántica compartió que las muestras de cariño han sido tan grandes, que cuando va al súper o está en la calle y la gente la reconoce, se acerca a ella para darle sus condolencias.

Además, le cuenta historias de cómo las canciones de su padre formaron parte importante de sus vidas.

"Me abraza, me va contando una anécdota de que así se enamoró, de que se le rompió el corazón y por eso hacer este homenaje me tiene muy emocionada", dijo Marysol. Se tiene previsto que para el homenaje postmortem asistan varios artistas, entre ellos Mon Laferte, María León, Natalia Jiménez, Paty Cantú, Reyli, Erik Rubín, Kalimba, Leonel García; las bandas DLD, Moenia y Río Roma, y voces con trayectoria como Dulce, Yuri, Mijares, Napoleón, Pandora y La Sonora Santanera.

"Los esperamos a partir de las seis de la tarde, hay grandes personalidades, es muy hermoso como hija de mi señor padre, que voy a ver a gente que no veía, a algunos, porque no he tenido tiempo, no he visto, otros hace poquito los vi, y bueno me a gustar".