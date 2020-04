El reconocido músico y compositor Ángel “Cucco” Peña fue internado el pasado jueves en un hospital de San Juan tras arrojar positivo a Covid-19, según informó hoy su portavoz, José Cruz en declaraciones escritas.

Al momento se encuentra reaccionado favorablemente a los medicamentos y tratamiento para atender su condición, señaló Cruz, quien destacó que el artista ha estado bajo el cuidado de un “grupo excepcional de profesionales de la salud, quienes han estado al pendiente de cada uno de los procedimientos a los que ha sido sometido”.

“Quiero expresarle mi agradecimiento más profundo a los cientos de médicos, enfermeras, emergenciólogos y trabajadores de la salud que día a día están en la línea de batalla, ofreciendo lo mejor de ellos en la lucha contra este virus”, indicó Peña, de 71 años, a través de su portavoz.

“La lucha ha sido dura, saldremos adelante, por eso es de vital importancia tomar todas las medidas de precaución necesarias para evitar el contagio con este silencioso virus. Si tienes algún síntoma debes atenderlo de inmediato”, recomendó el músico.

Según la información suministrada, la familia Peña está eternamente agradecida por los cientos de expresiones de cariño y de oración por su pronta recuperación.

“Sigamos unidos como pueblo dando lo mejor de nosotros y siendo responsables con los suyos y con los demás. Seamos parte de la solución y no del problema”, enfatizó Peña en el comunicado.

Para la cantante y actriz Dagmar Rivera, enterarse de la situación por la que pasa su “amigo y hermano” fue muy triste. “Estamos todos sus compañeros en oración él. Cucco es una persona muy fuerte, de mucha fe y sé que va a seguir las instrucciones de los médicos al pie de la letra y eso es lo que hay que hacer, tener ese espíritu que tiene él, de fuerza, de fe y de positivismo”, indicó la artista, quien recordó que desde comienzos de su carrera, Peña la ayudó mucho. De hecho, destacó que el músico es su padrino y mentor musical y que tienen una relación de mucho amor, respeto y admiración.

“Yo siempre que le escribo le digo en el mensaje que le envío un abrazo sanador. Y el me contesta: 'gracias hermanita'. Duele por muchos lados porque también no puedo ir a verlo, no puedo estar con él. Pero él sabe que aún en la distancia estoy muy cerca, como siempre hemos estado el uno del otro” , agregó Dagmar, quien quiso aprovechar para hacer un llamado al pueblo para que se quede en casa y de esa forma ayudar a parar la propagación del virus.