El programa educativo Berklee en Puerto Rico comenzó esta semana a recibir inscripciones para su vigésima quinta sesión educativa, la cual tendrá lugar del 28 de mayo al 2 de junio en la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce.

El programa Berklee en Puerto Rico le ofrece a sus participantes acceso al método de educación musical de Berklee, que incluye teoría, improvisación, ensayos de grupo, técnica de su instrumento, composición y arreglos. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de audicionar para ingresar a Berklee College of Music en Boston.

“Estamos muy entusiasmados con esta edición del programa, que ya celebra su 25to aniversario en Puerto Rico”, expresó en declaraciones escritas Luis Álvarez, presidente de Make Music Happen, la entidad que produce el programa en la Isla.

“Para nosotros es muy importante que esta tradición continúe, ya que le brinda una oportunidad educativa muy valiosa a cientos de estudiantes de música en Puerto Rico, además de brindarles la oportunidad de ingresar al prestigioso programa de Berklee College of Music”, añadió.

Para participar, los candidatos deben ser residentes de la Isla, tener por lo menos 15 años de edad al inicio del programa, y tener por lo menos seis meses de estudios en su instrumento principal o voz. Los interesados en participar deberán entrar a la página del programa en internet y llenar la solicitud en o antes del viernes, 19 de abril. Estos también deberán someter materiales, preferiblemente enlaces a videos o audio, que evidencien su experiencia y sus habilidades musicales.