Isabel Pantoja concedió una de sus entrevistas más extensas y sinceras en la que habló de su vida personal y además reveló que Juan Gabriel llegó a pedirle matrimonio en una ocasión. Según ella, el cantante mexicano lo hizo para que dieran consagrar su relación basada en la admiración y el respeto mutuo.

"Sí, es cierto, cuando mi hijo tenía 4 años, él (Juan Gabriel) quería que yo fuera su esposa, conociéndonos los dos, aceptándonos los dos, respetándonos los dos. Y yo le dije: 'No puede ser'. Se lo dije cantando y él lo entendió perfectamente", detalló Pantoja al presentador Jordi González del programa de Telecinco 'Supervivientes'.

La cantante española reveló que a pesar de su negativa, el cantautor mexicano tomó su respuesta con mucho respeto y entendió la situación.

"Lo entendió perfectamente porque era tan bonita la amistad que teníamos, a pesar de ese Atlántico tan grande que existía entre nosotros", además de dejar muy claro que entre ella y Juan Gabriel, quien falleció en agosto del año 2016 a los 66 años, había un gran vínculo.

Pantoja señaló que sí sentía mucho amor por el artista mexicano, pero en el plano fraternal, algo que describió como “nada romántico”. E incluso dijo que su relación era tan estrecha que ella es la madrina de Iván, uno de los hijos de JuanGa.

Aunque se sinceró al reconocer que en ocasiones ha llegado a pensar que tomó la decisión incorrecta.

"Te he de confesar, Alberto [nombre real del astro de la música], que muchas veces me he arrepentido de no haberlo hecho. Jamás hubiera encontrado, después de mi marido, por supuesto, a una persona que me comprendiera tan sumamente bien. Era y será un genio para la eternidad", explicó la intérprete española.

