El cantautor estadounidense Jackson Browne es una de las más recientes figuras de la música en dar positivo al coronavirus y declaró en medios que desearía no haber hecho un concierto benéfico en Nueva York el pasado 12 de marzo donde, entiende, se contagió con el mortal virus.

Jackson Browne reveló en una entrevista con Angie Martoccio de la revista Rolling Stone que dio positivo por Covid-19. El cantautor norteamericano se aisló inmediatamente después de conocer los resultados. En estos momentos, se recupera en su casa en Los Ángeles.

Browne reconoce que estuvo en contacto con varias personas que también han dado positivo por coronavirus tras el concierto benéfico Love Rocks NYC en el Beacon Theater el pasado 12 de marzo. “Tenía la intención de ser cuidadoso y me dije a mi mismo que no iba a dar la mano ni abrazar a nadie, pero aún así, estás cerca de la gente y respiras el mismo aire“, afirmó en dicha entrevista.

El artista confirmó que tan pronto tuvo síntomas se sometió a la prueba para saber si estaba infectado por el Covid-19. Por suerte, sus síntomas eran leves y reconoció que no necesitaba medicación ni atención médica. Únicamente, se puso en cuarentena inmediatamente después de conocer los resultados.

“Me siento afortunado de no estar realmente afectado. Creo que tengo un sistema inmunitario realmente fuerte. Hay tantas cosas que no sabemos. Lo único que puedo hacer es no ir a ninguna parte. Ahora desearía no haber ido a Nueva York y haber hecho el concierto benéfico. Me repito cada día: Qué tan simple hubiera sido llamar y cancelar el evento, que no iba a cruzar el país para estar dos días en Nueva York con todas esas personas.”

El artista está pasando la cuarentena escuchando música, poniéndose al día con sus amigos y familiares, e informándose sobre la pandemia. Además, también habló sobre la importancia de su caso, ya que son experiencias que pueden ser útiles para otros.

Browne ha sido nominado al Grammy en seis ocasiones y pertenece, desde el 2004, al Salón de la Fama del Rock N Roll. En el 2007 ingresó al Salón de la Fama de los Compositores.