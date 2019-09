Con la frase "el perreo intenso acaba de comenzar", el telerreportero Jorge Rivera Nieves, dio inicio al concierto del reguetonero J Balvin.

En ese momento un gigantesco muñeco apareció en tarima y las tres pantallas que complementaban el espacio comenzaron a proyectar imágenes de Colombia, tierra natal del cantante.

Minutos antes, Rivera Nieves destacó la importancia de la juventud que se encontraba reunida anoche para lograr un evento histórico en Puerto Rico el pasado 24 de julio, cuando Ricardo Roselló renunció a la gobernación de Puerto Rico luego de 12 días consecutivo de protestas multisectoriales en su contra, tras publicarse las 889 páginas del polémico chat de Telegram entre él y 11 allegados.

"La noche de hoy es otra fecha importante. Un exponente del género (urbano), de nacionalidad latina, nacido en la tierra de Colombia, hace historia al llenar a capacidad este escenario del coliseo José Miguel Agrelot", añadió Rivera Nieves.

Balvin inició con éxito su gira de conciertos, "Arcoiris", anoche en Puerto Rico. La respuesta del público, en su mayoría adolescente, fue de euforia y gozo ante cada canción y cada palabra del cantante.

"Esta es la noche más especial hasta el momento en mi carrera. Estamos en la casa del regueton así que doy gracias por ser el primer artista urbano latino en llenar este lugar", dijo el cantante antes de interpretar su éxito "Si necesitas reggueton, dale".

Para celebrar en grande su logro, Balvin invitó a la tarima a colegas y amigos como Luigi 21 Plus, Jhay Cortez y el dúo de Jowell y Randy. Estos últimos anunciaron su concierto para el próximo mes de febrero.

El color fue un elemento importante en el show tanto en las pantallas como en el juego de luces y en la vestimenta del cantante.

La sensualidad también dijo presente, sobre todo cuando en una tarima secundaria ubicada en el centro del Coliseo, apareció una bailarina que se contorneó al ritmo del tema "Downtown", que Balvin popularizó junto a la cantante brasileña, Anita.

Balvin incluyó en el repertorio los temas "Mojsits", " Yo le llego", "Que pretendes", "Bien borrachos" y "I like it" que grabó junto a Bad Bunny y aunque el trapero boricua no estuvo presente en el espectáculo, sí se escuchó su voz a través de grabaciones.

Balvin también interpretó éxitos como “Reggaeton”, "X", "Con altura", "Ginza", "Siempre papi, nunca impapi", "No es justo", "Otra vez", "Ahora dice", “El mundo al revés", "Machika”, “Baila baila", "Quiero repetir", "Mi cama", "Ay, vamos", "Loco contigo", "Contra la pared”, "Mi gente" y "No le conoce", acompañado de un público que no se sentó en toda la noche y que no paraba de cantar, bailar y gritar.

A lo largo de la velada el cantante se mantuvo muy comunicativo con el público y hasta confesó sentirse "paisarriqueño".

Al concierto "Arcoiris" le antecedieron las presentaciones de Lyanno y Eladio Carrión. Este último invitó a la tarima a John Z y a Montana para cantar dos de sus temas. Al ritmo del trap los exponentes de este popular género lograron comenzar a encender al público para recibir a Balvin.