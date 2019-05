La cantante puertorriqueña Jeidimar Rijos, ganadora de la primera edición de La Voz USA, no le cabe la emoción por estar de vuelta en la tierra que le vio nacer para recibir el homenaje que le tiene preparado su pueblo de Dorado esta tarde. La caravana hacia la plaza del pueblo sale de su casa a las 6:00 p.m.

“Esta es la parte más emocionante de llegar a Puerto Rico, volver a mi pueblo, Dorado. Por fin, el pueblo que me vio crecer que me apoyó desde pequeña en todas las competencias, los concursitos, los shows, ellos estaban ahí. Les estoy llevando el trofeo, sé que es un gran orgullo para ellos, pero lo es más para mí de haber nacido ahí”, comentó la artista a este diario.”

Cuando gané todo el mundo salió a tocar bocinas en la calle y me imagino que ahora harán lo mismo. Sé que va a ver comida como siempre se recibe a la gente en mi pueblo”, agregó quien se quedará a vivir en su pueblo.

Jedimar recibió $100 mil en metálico y la grabación de un sencillo que si tiene éxito, y mi meta es hacerlo con Luis Fonsi. Telemundo se compromete a grabarle un disco. Quiere tener la mente clara para decidir lo que va a hacer con el.

“Si fuera por mí los gastaría en muchas cosas, pero primero tengo que pensar en los que no tienen ese dinero. Me he comprometido a ayudar a diferentes instituciones como Ronald Mc Donnald donde estuvo mi hermano que murió de cáncer a los 16 años, y quiero devolver todo lo que ellos le dieron a ellos”.

También dejará dinero para su familia.

“Somos una familia humilde y quiero ayudar a mi mamá, mi abuelita a tener una mejor vida”, dijo.

La noche que ganó la artista cayó de rodillas llorando y dando “gracias a Dios y a la bella isla de Puerto Rico” al escuchar su nombre. Anteriormente la joven de 18 años de voz impresionante había interpretado “Preciosa” en ese escenario” recibiendo aplausos de pie.

Aunque canta con el alma, la vocalista no tiene novio.

“Le canto al amor pero no tengo novio, pero que siento feliz porque tengo las personas que amo, las personas que me llenan’.

El cantante boricua Luis Fonsi fue el elegido por la artista. Además de Fonsi completaron el panel de jueces, el reguetonero boricua Wisín, la mexicana Alejandra Guzmán y el colombiano Carlos Vives.