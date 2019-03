El veterano productor de espectáculos José "Pepe" Dueño confirmó hoy, lunes, que la estrella de ascendencia puertorriqueña Jennifer López no ofrecerá en Puerto Rico un concierto como parte de su nueva gira.

La actriz y cantante comenzará, el 7 de julio, la gira "It's My Party: The Last Celebration" en Los Ángeles, California, su primera en más de seis años. Aunque López ofrecería un concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot pautado para el 28 de junio, Dueño sostuvo que el evento fue cancelado.

"Lamento informar que J.Lo decidió no hacer la fecha (del concierto) de Puerto Rico", expresó el experimentado productor a El Nuevo Día. “Todo está bien, simplemente se le complicó el calendario y no puede presentarse en la fecha que teníamos programada. Espero que en un futuro pueda darnos una nueva fecha”.

Se esperaba que la preventa de boletos comenzaría en la primera semana del mes en curso.

López, quien se comprometió con el expelotero de las Grandes Ligas Alex Rodríguez el pasado 9 de marzo durante unas vacaciones en las Bahamas, no ha ofrecido una explicación en sus redes sociales sobre qué la motivó a cancelar la única fecha que tenía planificada para presentarse en Puerto Rico.

La gira de 24 paradas será una especial para la artista, pues cumplirá 50 años el 24 de julio mientras se encuentra en la carretera. López ofrecerá conciertos en distintas ciudades de los Estados Unidos, incluyendo San Diego, Sacramento, San José, Las Vegas, Phoenix, Denver, San Antonio, Hidalgo (Texas), Dallas, Houston, Chicago, Milwaukee, Detroit, la ciudad de Nueva York, Massachusetts, Washington D.C., Newark, Filadelfia, Atlanta, Orlando y Miami (26 de julio).