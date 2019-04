View this post on Instagram

El maestro Joaquín Sabina , genio de pluma, de vida y de arte me ha regalado no sólo esta portada, sino todas las pinturas de este próximo album. Esto para mí ha sido un inmenso lujo el cual hoy por fin puedo compartirles. CONTRA EL VIENTO responde a la realidad de cualquiera que anda dando cara a cada asunto de vida con valentía; con ganas, con orgullo y con raíz. Gracias maestro Sabina, aquí una de las mujeres... esta muy especial porque es la que da a pie a este nuevo proyecto... 17 de mayo!