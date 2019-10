Fue el año pasado cuando Marysol Sosa, una de las hijas del fallecido artista José José, le imploró a su padre mediante una entrevista que concedió a "Un Nuevo Día", que se comunicara con ella para que pudiera conocer a su nieta, petición que nunca fue concedida.

"Te amo y te extraño. Me has hecho mucha falta, me muero de ganas de poderte ver y de presentarte a tu nieta y deseo que Dios te bendiga mucho", fueron las palabras que dijo Marysol en su momento.

Asimismo, también le dirigió un mensaje a Sarita, otra de las hijas de José José, que es su media hermana, y la supuesta culpable de que el cantante no tuviera contacto con el resto de su familia e incluso con amigos.

"A mi hermana por favor: deseo que se comunique, deseo que todo se encuentre bien", declaró Marysol.

Marysol Sosa se convirtió en madre el 30 de septiembre de 2018, y desde ese momento tanto ella como el padre de la pequeña, el periodista Xavier Orozco, no dejaban de compartir en sus redes sociales lo afortunados que se sentían al haberse convertido en padres.

"Elena: hoy que celebras dos meses de haber llegado al planeta, puedo decir que te amo más a cada minuto y te bendigo con todo lo que tu padre y yo somos. Gracias por tu hermosa mirada y tu linda sonrisa. Gracias, Papá Dios, por este cachito de cielo. Guárdanos siempre en ti. ¡Felicidades chicarrunies!", escribió Sosa al lado de una tierna fotografía protagonizada por Elena.

Sin embargo, toda la felicidad era opacada por instantes, debido a que Marysol deseaba que su padre conociera a su nieta, incluso al ver que Sarita, su hermana menor, estaba interfiriendo para poder comunicarse con él, la táctica que Marysol usó para que su padre viera cómo crecía Elena, era publicando fotografías de la nena en sus redes sociales.

“No, todavía no (la conoce). Yo espero al día de hoy que ya la haya visto (…) Ese es el anhelo más grande (volver a ver a mi papá) (…) Dile ‘abuelo, abuelo te esperamos. De verdad desde el fondo de nuestro corazón te deseamos lo mejor, queremos saber muy pronto de ti”, declaró en marzo de 2018 al programa "INtrusos", de Televisa, México.



Tanto era el anhelo que tenía Sosa de que su padre conociera a su nieta, que el pasado 18 de septiembre, compartió un emotivo mensaje mediante su cuenta de Instagram junto a una imagen en donde aparece ella y su hermano José Joel, en compañía de su fallecido padre.

"Acompañando a papá en la grabación de su disco Siempre Contigo, en España, con el gran @pacoceperoficial. Pronto volveremos a remar juntos por la vida. Estoy segura que Jesús tiene grandes planes para ti, papá. Te amo".



Sin embargo, el 28 de septiembre se dio a conocer la muerte de José José, a los 71 años, por lo que el "Príncipe de la Canción" se fue, sin conocer a Elena.

Pese a la muerte del famoso intérprete, los problemas entre sus hijos continúan. Hasta el momento, ni Marysol ni José Joel, el mayor de los tres hermanos, han podido despedirse de su padre ya que no saben el paradero de sus restos.

✉ Email El "príncipe de la canción" participó en varias ocasiones de eventos como Premio Lo Nuestro. Aquí posaba para una foto junto con el actor Fernando Allende. (Agencia EFE)

Fue reconocido por vender más de 250 millones de discos, por los que recibió diversos premios tanto en México como en Estados Unidos. (Agencia EFE)

La Asociación Nacional de Actores galardonó a José José con la medalla "Virginia Fábregas" por 25 años de carrera ininterrumpida. (Agencia EFE)

Desde pequeño mostró el gusto por la música, pero fue a la edad de 15 años que decidió probar suerte como cantante. (Agencia EFE)

Su fama y sus éxitos fueron reconocidos en Europa y Asia. (GFR Media)

Presentación del cantante de la última edición de Objetivo Fama Iván López en el programa Anda Pal' Cará. El cantante recibió como sorpresa la presencia de su colega José José. (GFR Media)

Su tercer y último matrimonio fue con la cubana Sarita Salazar, con quien procreó a su hija Sarita Sosa. (GFR Media)

El cantante visitó en varias ocasiones a Puerto Rico. En esta foto, ofrecía una conferencia de prensa junto a su familia de izquierda a derecha su hija Monique, su esposa Sarita, José José y sus otras dos hijas Sarita y Celine. (GFR Media)

Alcanzó los primeros lugares de popularidad con "Gavilán o Paloma", "Buenos días amor", "Amar y querer", "Lo pasado pasado", entre otros. (GFR Media)

Aunque no saben los motivos por los que Sarita, hija menor del fallecido cantante, no ha informado sobre el paradero de los restos de José José, sus medios hermanos, José Joel y Marysol Sosa, han intentado contactarla, sin tener respuesta.